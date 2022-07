Francesco Totti e il suo rapporto con Ilary: “Rispondeva male”

Ascolta questo articolo

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad essere al centro del gossip e nuove voci emergono. Inoltre, nelle ultime ore Alvin ha finalmente deciso di esporsi, cosa che negli ultimi giorni è diventato un tema scottante e persino un crossover mediatico. E mentre l’inviato dell’Isola dei Famosi rompe il silenzio, il settimanale Nuovo rivela come Totti stia vivendo il divorzio con la madre dei suoi tre figli. La rivista svela che, l’ex capitano della Roma sta attraversando un momento difficile a causa della rottura, ma non sembra intenzionato ad arrendersi.

Questa nuova indiscrezione ha fatto provare a Totti rabbia e rimorso. Ilary che si è recata in vacanza in Africa con i suoi tre figli, e quindi Totti stava vivendo un periodo di solitudine. La rivista, diretta da Riccardo Signoretti, ha scritto: “La rabbia è così grande che chi lo conosce bene dice che ha cercato di salvare il rapporto fino alla fine“. In effetti, Francesco chiarisce nella sua dichiarazione che stava cercando di evitare la separazione. Totti ha persino evitato una vacanza a Formentera per nascondersi dai paparazzi. E mentre prendeva questa decisione, sono state diffuse le foto della sua intimità con la presunta nuova fidanzata, Noemi Bocchi.

E sul settimanale Nuovo, Alex Nuccetelli ha rivelato un’altra indiscrezione. Come è accaduto altre volte l’amico dell’ex coppia parla della loro rottura. Secondo lui, è stata Ilary Blasi a prendere la decisione di porre fine alla relazione. Alex Nuccetelli afferma: “Sono convinto che il desiderio di avere Ilary al suo fianco non sia mai svanito. Lei era sempre arrabbiata e nervosa, gli rispondeva male“.

Naturalmente, queste dichiarazioni non fanno piacere a Ilary. Sua sorella aveva già preso le sue difese e si era espressa contro Nuccetelli, ma Nuccetelli non voleva frenare il suo desiderio di far valere le sue ragioni. D’altra parte, se c’era qualcuno che non voleva essere messo al centro di questa situazione, quello era Alvin. Negli ultimi giorni Dagospia aveva lanciato uno scoop. Si dice che l’inviato dell’Isola dei Famosi, Alvin, amico di Blasi, non sarebbe stato del tutto estraneo alle questioni in discussione.

Non è chiaro quale ruolo abbia avuto nella vicenda. In particolare, molti avrebbero trovato ambiguo l’ultimo discorso di Alvin a Ilary dall’Honduras, quando disse: “Francesco Totti aveva ragione, sei unica“. Queste parole toccarono visibilmente Ilary, e poche settimane dopo arrivò l’annuncio ufficiale della loro separazione. Nel frattempo, Alvin ha deciso di rompere il suo silenzio e lo ha fatto sul suo account Instagram. “Sono tempi piuttosto duri. Le speculazioni facili non sono il mio forte. Il rispetto, invece, rende nobili“. Forse con queste parole l’inviato dell’isola spera di uscire dal pasticcio mediatico in cui si è improvvisamente trovato.