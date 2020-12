Francesco Totti duro con Ilary Blasi: "Ma che problemi hai?"

Francesco Totti, da quando ha appeso gli scarpini al chiodo è diventato un marito e un papà super presente per la sua famiglia. Non che prima non lo fosse, ma sicuramente i campi da calcio lo tenevano maggiormente impegnato. E così, complice la sua “pensione da calciatore”, in aggiunta a Instagram, del quale beneficia da poco tempo, Totti filma e rende pubbliche scene di vita quotidiana.

Come se non bastasse, anche sua moglie Ilary Blasi è diventata attiva sui social solo da poco tempo. La coppia, che sta insieme da 20 anni e ha tre figli: Cristian, Chanel e Isabel, ha da poco vissuto un periodo difficilissimo a causa del Covid. Il Coronavirus ha colpito sia Francesco sia Ilary e soprattutto ha portato via il papà dell’ex calciatore della Roma.

Adesso però che le cose vanno un po’ meglio e che il Natale è arrivato, come non fare gli auguri in maniera simpatica e speciale, come solo i coniugi Totti sono abituati a fare. Difatti sia Francesco sia la Blasi, sono due personaggi molto ironici. E così a dare il via al siparietto social, ci ha pensato Ilary. La conduttrice, ha postato una foto di un Francesco giovanissimo vestito da Babbo Natale e in posa sexy.

La Blasi ne ha approfittato per prendersi gioco del marito e ha utilizzato la foto incriminata, come escamotage. Postando una serie di Instagram storie, Ilary ne ha approfittato per fare gli auguri di Natale ai suoi numerosi followers, utilizzando anche Francesco che le ha risposto infastidito. “Anche io ho ricevuto la visita di un Babbo Natale speciale“, ha scherzato la Blasi mostrando la foto del marito vestito da Babbo Natale.

La conduttrice ha accompagnato lo scatto con delle faccine sorridenti e poi seduta sul divano accanto a Totti, ha proseguito: “Ma dove andavi vestito così, non stavi male eh!“. Ilary ha preso in giro Francesco e girato la videocamera verso di lui. Quest’ultimo le ha risposto infastidito: “Ma dai… basta Ilary ma che problemi c’hai? Tu c’hai seri problemi, te lo dico io“.

La Blasi se la rideva di gusto, mentre Francesco era infastidito solo in apparenza. La coppia ne ha poi approfittato per fare gli auguri di Natale a tutti e Ilary non ha perso occasione per scherzare ancora: “Buon Natale! Auguri da me e da…Babbo Natale!“. Insomma, Ilary e Francesco non si smentiscono mai. I due appaiono sempre solari e innamorati come il primo giorno. La loro complicità dura ancora oggi, nonostante siano trascorsi tanti anni che stanno insieme.