Francesco Totti diverte al matrimonio della cognata, Ilary Blasi criticata per l’outfit

L’ex capitano della squadra di calcio della Roma, Francesco Totti, è tornato a far parlare di sé grazie ad un simpatico siparietto di cui è stato protagonista nelle ultime ore e che, neanche a dirlo, è stato poi messo in rete e nel giro di poco tempo divenuto virale, suscitando oltre a tanta ilarità anche numerosi commenti.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno partecipato negli ultimi giorni ad un evento molto importante, cioè quello del matrimonio della sorella della showgirl, Silvia; come è solita fare, Ilary ha poi condiviso sui suoi profili social i momenti più belli e divertenti di questa emozionante giornata, regalando così ai fan anche le immagini più belle del matrimonio.

L’ironia di Totti e le critiche all’outfit di Ilary

L’ormai ex conduttrice del reality show “Grande Fratello Vip”, Ilary Blasi, che ha passato il testimone al direttore di “Chi” e storico opinionista del programma Alfonso Signorini, è stata testimone di nozze, insieme all’altra sorella Melory, della sorella Silvia; ma a destare l’ilarità e le critiche dei fan è stato l’abito scelto dalla Blasi, per molti inadatto alla circostanza.

La showgirl ha infatti optato per un total look in giallo, completo pantaloni e top che lasciava scoperto un filo di pancia; immediate le critiche all’outfit scelto dalla moglie di Totti, infatti tra i tanti commenti che si leggono c’è chi le scrive che è entrata in chiesa in quel modo solo perché si chiama Ilary Blasi.

Se da un lato Ilary sembra aver retto bene le critiche ricevute, dall’altro a far impazzire letteralmente i fan è stato il marito Francesco, che è stato protagonista di un siparietto a dir poco esilarante con il prete che ha officiato la cerimonia nuziale. Il parroco, durante la cerimonia, ha interrogato Totti sulla durata del matrimonio chiedendo: “Il matrimonio dura tutta la vita?“.

Sorpreso dall’inaspettata domanda, Totti ha replicato: “Spero che possa durare tutta la vita. Se prendi una decisione del genere è perché la persona che hai al fianco è la persona della tua vita“. Una risposta che ha lasciato perplesso il prete, quindi Totti ha detto: “Ma è scherzi a parte? Ma poi io neanche al matrimonio mio ho parlato e parlo oggi?“.