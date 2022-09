Francesco Totti difende Ilary Blasi: "Guai a chi me la tocca"

Ascolta questo articolo

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è sicuramente l’argomento più scottante per il gossip del 2022. Le voci di una possibile rottura sulla coppia gira da svariati anni, ma entrambi hanno sempre smentito di essere in crisi attaccando coloro che riportavano queste voci.

In merito vengono ancora ricordate le parole di Ilary Blasi dette nello studio di “Verissimo“, la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin. In questa circostanza la conduttrice de “L’isola dei famosi” ha attaccato svariati portali online, allontanando le indiscrezioni su un presunto flirt tra Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Le dichiarazioni di Francesco Totti

Come poi si viene a scoprire la relazione tra Francesco e Noemi è reale, come dimostrato da alcuni appostamenti fatti dal settimanale “Chi Magazine”. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato dei scatti in cui si vede l’ex capitano della Roma andare a casa della sua nuova fiamma di notte tentando, inutilmente, a nascondersi dai paparazzi.

Nelle ultime settimane si è parlato anche di una rottura piuttosto complessa tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ove mancherebbe ancora l’accordo economico. Tuttavia, nonostante le difficoltà, “Er Pupone” sembra essere ancora molto legato alla sua ex compagna.

A sorpresa, emerge nella giornata di ieri lo sfogo, o meglio dire la confidenza di Francesco sulla Blasi, detta al suo amico Alex Nuccetelli, uscito spesso ospite nelle ultime settimane nei programmi di gossip. Qui l’ex attaccante, come riporta il sito del “Corriere della Sera”, gli avrebbe rivelato: “Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”.