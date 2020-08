Francesco Totti attacca un fan che ci prova con la figlia Chanel: "Ti sfondo, lei è mia!"

Nell’ultimo periodo Chanel Totti, la figlia dell’ex capitano della Roma Francesco, sta ricevendo numerosi attenzioni mediatiche non proprio previste fino a poco tempo fa. La ragazza è apparsa nell’ultimo numero del settimanale “Gente”, diretto da Monica Mosca, ove viene mostrato il suo lato b venendo così paragonata alla madre Ilary Blasi.

Sin da subito Francesco Totti e Ilary Blasi hanno attaccato la copertina del settimanale “Gente” con un breve comunicato pubblicato su entrambi i profili Instagram. In seguito sono arrivate le scuse da parte di Monica Mosca, rivelando che il suo intento era quello di valorizzare la famiglia Totti, anche se è stata segnalata al collegio territoriale dell’ordine giornalisti per valutare di eventuali violazioni della Carta di Treviso, un protocollo con l’obiettivo di disciplinare i rapporti tra l’informazione e infanzia.

Francesco Totti e la gelosia nei confronti di Chanel

Come già accaduto nel corso del periodo di lockdown a causa del Coronavirus, Francesco Totti ha deciso di incontrare i suoi fan facendo una diretta sul suo profilo di Instagram. Durante questa live però interviene anche la figlia, Chanel, e ovviamente ci sono stati anche alcuni commenti nei suoi confronti.

Infatti uno dei tanti utenti in diretta ha voluto fare degli apprezzamenti fisici nei confronti di Chanel, che non sono stati apprezzati da Francesco Totti: “Ti piace mia figlia? Ah Pietro te sfondo, sono geloso, lei è mia! Non scherziamo Pietro”. Una risposta diretta, che seppure data con un mezzo sorriso, viene mostrata tutta la gelosia di Francesco Totti nei confronti della 13enne.

Al momento la diatriba tra la famiglia Totti con il settimanale “Gente” sembra essersi placata, ma in molti si sono schierati con l’ex bandiera della Roma. Tra le tante c’è stato anche un commento di Aurora Ramazzotti, rivelando che in passato ha sofferto molto per essere stata paragonata più volte alla madre, Michelle Hunziker.