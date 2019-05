Francesco Renga torna a parlare di Ambra Angiolini: "È un momento molto bello"

Francesco Renga è stato uno degli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di “Verissimo” di sabato 25 maggio, dove si è raccontato facendo un bilancio dei suoi primi cinquanta anni. Il cantautore ha ammesso di essere soddisfatto, perché è riuscito a realizzare il suo desiderio più grande, cioè quello di vivere di musica.

Renga, infatti, può vantare una carriera costellata di successi, l’ultimo dei quali è il brano “Aspetto che torni”, con il quale ha partecipato allo scorso Festival di Sanremo. Parlare del brano è stata anche l’occasione per raccontare del momento doloroso della perdita della madre: la canzone, infatti, è un racconto visto con gli occhi di suo padre, malato di Alzheimer, che aspetta il ritorno della moglie, che nel suo mondo non è mai mancata.

Momenti decisamente toccanti quelli in cui Renga ha aperto il proprio cuore durante l’intervista e che hanno portato poi il cantante a parlare della sua vita privata. Inevitabile la domanda su Ambra Angiolini, ex moglie e madre dei suoi due figli, Iolanda e Leonardo.

Incalzato dalla Toffanin, Francesco Renga ha ammesso di aver recuperato con l’ex star di “Non è la Rai” un rapporto sereno. “Sì, stiamo molto bene. È un momento molto bello. Il volersi bene non è mai stato in discussione“, ha in particolare dichiarato il cantante di “Angelo”, che ha poi aggiunto che questa situazione si è tradotta anche in una maggiore serenità per i loro figli.

“Il fatto che ognuno di noi si sia rasserenato dal punto di vista affettivo ha fatto sì che certe cose non dette, non spiegate, si siano assopite“, ha quindi ammesso l’ex frontman dei Timoria, che ha ritrovato l’amore con la compagna Diana Poloni, alla quale è legato dal 2015. Anche la relazione tra Ambra e Massimiliano Allegri, quindi, pare abbia contribuito a creare questo clima di serenità.