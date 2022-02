Quando un personaggio che amiamo comunica di stare poco bene oppure di avere una malattia si crea subito una certa apprensione. Ed è questo che è successo quando Francesco Paolantoni, noto comico della tv italiana nella trasmissione “Stasera tutto è possibile”, sui social ha comunicato di aver subito una frattura di tibia, perone e malleolo. L’uomo ha pubblicato una foto in cui mostra la gamba con sopra una benda. I fan hanno chiesto subito cosa gli fosse successo.

Paolantoni diverte molto il pubblico a casa ed è diventato uno dei comici più apprezzati nel nostro Paese. Per informare i suoi fan delle sue condizioni di salute, l’uomo ha registrato un video su Instagram in cui ha rassicurato i suoi followers. Tantissime le reaction e i commenti al post, con moltissimi utenti che gli hanno augurato una pronta guarigione. Come al suo solito Paolantoni ha cercato di sdrammatizzare la situazione con la sua solita ironia.

L’infortunio

“Ma se uno si frattura tibia, perone e malleolo in un colpo solo, è uno buono?! Però attenzione, scomposto eh” – così ha detto nel suo post Paolantoni. L’uomo ha poi spiegato che il piede si è messo al contrario. Insomma, un brutto infortunio davvero per il comico. Tra i fan c’è qualcuno che gli ha chiesto come farà con il format televisivo e con i vari giochi.

“Stasera tutto è possibile” è condotto da Stefano De Martino e viene registrato. “Volevo rassicurare quelli che pensano che io non possa fare la stanza inclinata con le ossa rotte, giustamente, il programma è registrato, altrimenti come la facevo” – così ha spiegato Paolantoni nel suo post avendo sempre quell’umorismo che lo contraddistingue.

Paolantoni ha una lunga carriera alle spalle, ha avuto grande successo a partire dalla metà degli anni ’90 grazie a vari personaggi i presentati nella trasmissione condotta dalla Gialappa’s Band, “Mai dire Gol”. Francesco Paolantoni, oltre ad essere un comico, è anche un commediografo di successo.