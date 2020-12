Francesco Oppini vuole farsi un tatuaggio insieme a Tommaso Zorzi: " Può essere Opporzi o Zorpini“"

Un’esperienza senza dubbio memorabile per il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini. La sua permanenza di oltre 80 giorni nella casa del “Grande Fratello Vip” ha segnato molto il ragazzo, consentendogli anche di stringere rapporti di amicizia che mai avrebbe creduto potessero nascere in passato, come quello nato con Tommaso Zorzi.

Nonostante l’influencer ha più volte dichiarato di provare un sentimento che va ben oltre il rapporto di amicizia, allo stesso tempo Zorzi è ben consapevole che il suo è solo un amore non corrisposto, irrealizzabile. Di contropiede però, una volta uscito (di sua spontanea volontà) Francesco Oppini dalla casa, ha fatto una dichiarazione che di certo ha spiazzato tutti.

Francesco Oppini e quel tatuaggio insieme a Zorzi

Oppini infatti, nel salotto del gossip di Silvia Toffanin, ha di recente dichiarato che desidererebbe tanto farsi un tatuaggio insieme al suo amico, del tutto uguale, consolidando così il loro rapporto di amicizia, una specie di tatuaggio di coppia: “Quando Tommaso uscirà dalla casa gli proporrò di fare un tatuaggio insieme, una scritta. Fare un reality come quello e convivere 80 giorni dentro una casa con la stessa persona non capita sempre. Si è creato un bel feeling e non è da tutti. Che scritta? Beh può essere di tutto, tipo “Opporzi” o “Zorpini“.

E per quanto riguarda quell’innamoramento da parte di Zorzi? Purtroppo quello, secondo quanto dichiarato da Oppini, è un amore ovviamente non corrisposto, ma ciononostante Francesco vuole molto bene al suo amico e vorrebbe tanto mantenere questa splendida amicizia, aggiungendo però: ” se questa situazione dovesse portargli delle difficoltà, io farò un passo indietro. A me non cambia nulla, per me Tommaso è un amico“.

Al momento Tommaso è ancora ignaro di questa proposto che gli farà Francesco una volta uscito dalla casa. Come reagirà Zorzi? Accetterà questa proposta di fare un tatuaggio uguale, all’insegna dell’amicizia? Chissà, non resta che attendere per scoprirlo.