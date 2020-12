Francesco Oppini vittima di uno scherzo da sua madre Alba e da "Le Iene"

Da quando è uscito dalla casa più spiata d’Italia, il noto cronista Francesco Oppini è stato letteralmente assalito da tutta una serie di interviste. Certo è che la presenza di Oppini nella casa del “Grande Fratello Vip” faceva la sua differenza, non a caso si sente la sua mancanza, soprattutto da parte del suo amico Tommaso Zorzi.

Ma a questo giro si racconta una storia diversa di Oppini, una storia che esula dalla sua partecipazione dal GF Vip, ovvero un episodio accaduto qualche tempo prima dell’inizio della sua avventura nella casa. Sembra infatti che il cronista sportivo sia stato vittima di uno scherzo architettato in maniera magistrale, proprio da sua madre Alba Parietti, con la partecipazione de “Le Iene“.

Lo scherzo architettato ai danni di Oppini

Nello scherzo ha anche partecipato il tronista di “Uomini e Donne” Sonny Di Meo, calatosi perfettamente nella parte del nuovo fidanzato di Alba. La soubrette ha fatto conoscere il suo nuovo boyfriend a suo figlio, in un noto ristorante, a quel punto è stato dato inizio allo scherzo.

Sonny inizialmente ha dato modo di sfoggiare tutte le sue qualità migliori, vantandosi di essere un ricco facoltoso e che di certo non ha problemi in termini economici. Alba tenta di convincere suo figlio che l’amore che prova per il ragazzo è del tutto sincero, in quanto è una persona intelligente ed interessante e che la sua conoscenza ad Ibiza ha fatto si che scattasse l’amore tra i due.

Per nulla convinto di questa versione, Oppini inizia a nutrire seri dubbi nei confronti di questo nuovo ragazzo; dubbi che si sono tramutati in certezza quando Sonny si è presentato all’ufficio di Francesco, con l’intento di voler estorcere del denaro, affermando: “Se mi vuoi fuori dai co….i mi devi dare 20 mila euro“.

A quel punto Francesco aveva però agito di estrema astuzia, registrando la conversazione appena tenutasi e scattando una fotografia al ragazzo, invitandolo ad uscire dall’ufficio, con la conseguente chiamata dei carabinieri. Lo scherzo quindi stava prendendo una piega inaspettata, tanto che sono poi intervenuti gli inviati dello show, per calmare le acqua e rassicurare il cronista. Tutto è bene quel che finisce bene insomma.