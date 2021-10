Ieri, 17 ottobre, non è stato un bel giorno per l’ex gieffino Francesco Oppini. 15 anni fa, proprio in questa data, perse la vita la sua fidanzata Luana, morta a soli 25 anni in un terribile incidente stradale.

L’ex concorrente del GF VIP ha voluto affidare un messaggio davvero commovente a Instagram, accompagnandolo con una foto della ragazza che ora non c’è più.

Il messaggio di Francesco Oppini per Luana

Francesco ha scritto: “Ci sono quelle date che non vorresti rivivere mai, oggi purtroppo, è una di quelle. Quindici anni senza te piccola Lù. Sei e sarai sempre luce, sole e sorriso e non esistono addii tra di noi, perchè ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore”. Tra i primi commenti è arrivato quello di Alba Parietti, molto legata alla ragazza, che ha risposto al figlio: “Abbiamo pubblicato contemporaneamente lo stesso messaggio, Francy. Mi ha fatto impressione, nello stesso istante”.

Alba ha voluto scrivere anche lei un post su Instragram: “Ciao Luana. Sono passati 15 anni, oggi saresti una donna di 40 anni. Ma tutto è finito quella maledetta notte”, aggiungendo che solo chi ha vissuto la tragedia di perdere una persona cara, giovane, bella, piena di vita, può capire cosa significhi quel dolore immenso che non avrà mai fine.

La Parietti si affida ai ricordi. Ricorda l’ultimo saluto allegra sulla porta, l’incubo delle ore e degli anni dopo, la sua bellezza, la sua energia, la bontà e la generosità. Oggi Luana avrebbe compiuto gli anni ma un terribile destino si è abbattuto su di lei, strappandola all’effetto dei suoi cari.

Luana era una ragazza normalissima che, per vivere, faceva due lavori: vendeva case e stava all’ingresso dei locali per far entrare le persone, aiutando la sua famiglia. L’incidente avvenne il giorno prima del compleanno della ragazza, mentre lei tornava da lavoro e, purtroppo, le fu fatale.