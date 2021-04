L’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, che si sono conosciuti durante la quinta edizione del “Grande Fratello Vip” condotta da Alfonso Signorini, sta andando a gonfie vele. L’influencer infatti non ha mai nascosto di provare un sentimento forte nei confronti del figlio di Alba Parietti, che poi si è trasformata in un bel rapporto di fiducia.

Oppini, oltre ad aver affiancato Zorzi durante la penultima puntata de “Il Punto Z“, sono stati ospiti insieme al “Maurizio Costanzo Show” in cui hanno fatto divertire il pubblico grazie al loro piccolo spettacolo. E non va escluso che nei prossimi mesi possa esserci una nuova collaborazione tra i due o magari un programma condotto insieme.

Francesco Oppini parla del GF Vip e di Tommaso Zorzi

L’opinionista di “Tiki Taka – La repubblica del pallone” è stato intervistato in questi giorni dalla trasmissione in onda su YouTube “Incontri On The Road“, che vede la conduzione di Rossella Di Pierro. In questa circostanza Oppini ritorna a parlare del “Grande Fratello Vip”, concentrandosi poi sui progetti lavorativi fatti da Tommaso Zorzi negli ultimi mesi.

Inizialmente si parla delle critiche ricevute durante il suo percorso nella casa, che gli stavano costando anche una squalifica dal reality: “Alcune parole sono uscite male lo ammetto, però sono stato comunque punito andando al televoto. Ti dico che è un viaggio particolare in cui hai a che fare con realtà diverse dalle tue, hai il tempo per affezionarti alle persone, di ragionare su ciò che hai sbagliato nella tua vita”.

Concludendo l’argomento dedicato al “Grande Fratello Vip”, l’ospite si dichiara fermamente convinto che Zorzi meritasse il trionfo finale. Successivamente parla di Zorzi e del suo impatto come opinionista a “L’isola dei famosi”: “Per me lui può fare davvero tutto. Io lo preferisco in veste di showman. Potrebbe condurre un programma a livello internazionale tranquillamente, se la cava benissimo con le lingue”.