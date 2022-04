Francesco Oppini parla del "GF Vip" e di Tommaso Zorzi: "Ci vogliamo bene"

In questi giorni Francesco Oppini, ex protagonista del “Grande Fratello Vip“, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Novella 2000“. Ovviamente il figlio di Alba Parietti si concentra sulla propria avventura vissuta al reality show, ma non si tira indietro nel parlare della sua amicizia con Tommaso Zorzi.

“Il GF Vip mi ha sgravato di tante paure” afferma con decisione Oppini che poi aggiunge: “Avendo un’infinità di tempo a disposizione, nella casa ti concentri sugli aspetti irrisolti di te stesso”. Esclude un suo ritorno nella casa più spiata d’Italia, sottolineando di non avere la testa giusta per affrontare tutte le difficoltà che regala il format, oltre al fatto di non voler essere tagliato fuori dalla realtà.

In merito dichiara che, durante la sua avventura al “GF Vip”, ha perso un suo caro amico ma di averlo saputo solamente dopo un po’ di tempo: “Lo so bene io che durante lo svolgimento del programma persi una persona come Giuseppe Lanza di Scalea. Per mia madre è stato un compagno, per me un importante riferimento che mi ha aiutato a crescere”.

Dietro al suo rivela che, almeno fino a questo momento, è poco interessato alle luci della ribalta. Difatti dichiara di accettare delle partecipazioni soltanto in format in cui è davvero interessato, come il calcio (è ospite fisso a 7 Gold in cui commenta le partite della sua Juventus) e le automobili.

Il rapporto con Tommaso Zorzi

Negli ultimi anni si è parlato poi del suo rapporto controverso con Tommaso Zorzi, ragazzo che ha potuto conoscere all’interno della casa del “GF”. Secondo alcuni indiscrezioni, praticamente confermate dall’ex concorrente di “Riccanza”, i due avrebbero avuto un litigio per delle alcune affermazioni vecchie fatte da Francesco sui social.

I dissapori comunque sembrano essere un lontano ricordo: “A dispetto di tante insinuazioni secondo cui il nostro legame sarebbe in rotta di collisione, ci vogliamo bene. Oltre che con lui continuo a sentirmi con Andrea Zelletta, Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah, Cecilia Capriotti, Sonia Lorenzini, Giacomo Urtis e Stefania Orlando”.