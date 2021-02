Francesco Oppini ha scelto Zorzi come suo testimone di nozze

Hanno trascorso insieme quasi tre mesi, conoscendosi giorno per giorno, fino a far maturare una bellissima amicizia. Parliamo del cronista sportivo Francesco Oppini e di Tommaso Zorzi. Non si può dire che per Zorzi sia stata solo amicizia per il figlio di Alba Parietti; pare che infatti a più riprese il meneghino abbia sofferto il suo amore non corrisposto per la Francesco.

Una volta che Oppini è uscito dalla casa non sono poi mancate varie dediche di affetto e stima a distanza verso il suo amico Tommaso. Di recente il cronista è stato ospite di “Casa Chi“, in collegamento con Gabriele Parpiglia, lì Oppini ha fatto un paio di dichiarazioni che di certo faranno molto piacere a tutti i fan di Zorzi.

La scelta di Zorzi come testimone di nozze

Si vocifera molto di recente su un probabile matrimonio in vista di Francesco con la sua Cristina, e lo stesso Oppini non ha poi negato la cosa, annunciando: “Delle nozze ne parliamo spesso, ma non è la priorità al momento. Più in là quando avremo 1-2 figli, si farà“, aggiungendo anche che ha già scelto il suo testimone, ovvero Tommy.

In merito infatti il cronista ha poi aggiunto: “Tommy testimone? Certo, sarà un invitato, così come tutti gli altri gieffini, ma anche testimone. A lui farò fare tutto non solo il testimone, lui può condurre proprio il matrimonio facendo balletti e cantando“. Con ogni probabilità la risposta del meneghino, quando la riceverà dal suo amico, sarà più che positiva.

Come avevamo accennato prima, Zorzi ha più volte dichiarato di aver sofferto molto nella casa del suo amore impossibile verso Oppini, confessandosi persino con Cristiano Malgioglio del suo male d’amore. Di recente aveva anche ripreso l’argomento, dichiarando a Giulia Salemi: “Io mi sono trovato a doverci stare in casa 3 mesi con Francesco Oppini. Io e lui ci siamo sempre presi in giro. Non mi sono mai preso sul serio di questa storia. Anche perché lui ha una fidanzata da tempo“.