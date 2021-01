Francesco Oppini ha comprato casa: i dettagli del nido d’amore dove vivrà con la sua Cristina

A dispetto dell’amicizia “speciale” con Tommaso Zorzi nata nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Francesco Oppini è uscito dalla Casa più spiata d’Italia con le idee molto chiare su cosa fare del suo futuro. Ha ritrovato la donna che ama e che lo ama, Cristina Tomasini, e ha promesso a sua madre Alba Parietti di darle presto un nipotino. E a quanto pare si è subito impegnato per rispettare queste promesse.

Il primo passo per la costruzione di una famiglia è stato fatto: Oppini, infatti, ha appena acquistato casa a Milano. Stando alle indiscrezioni, non è molto lontana da quella della madre e a breve il 38enne rivenditore di auto (è questo il vero lavoro di Francesco, il quale ha sempre ribadito che il GF Vip 5 è stata solo una breve escursione nel mondo dello spettacolo, che non è il suo) ci andrà ad abitare con la sua Cristina e i loro gatti. Questo, ovviamente, in attesa dell’erede.

Roberto Alessi rivela i dettagli del lussuoso appartamento acquistato da Francesco Oppini

Nel frattempo il giornalista Roberto Alessi ha raccontato a “Libero” alcune chicche riguardanti proprio il lussuoso appartamento dove a breve si trasferirà la coppia. Sul popolare quotidiano, il direttore di Novella 2000 ha rivelato che la casa si trova a Milano Tre, il paese costruito da Silvio Berlusconi che vanta il reddito più alto d’Italia. Si estenderebbe su ben 160 metri quadrati, avrebbe due terrazzi e una camera da letto definita “hollywoodiana”, con le finestre che si affacciano sui giardini del lussuoso condominio.

Una casa degna di un vip, insomma, che secondo Alessi il figlio di Alba Parietti si è potuto permettere anche grazie al piccolo patrimonio guadagnato con la partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Sempre stando a quanto sostiene il popolare giornalista, l’appartamento sarebbe già quasi arredato: sono stati avvistati infatti il letto, i divani e la cucina, consegnata da uno dei mobilifici più prestigiosi della provincia di Milano.

Insomma, Oppini non ha badato a spese, sicuramente aiutato da mamma Alba, ma di recente lui ha smentito di aver preso casa grazie al GF Vip 5: quei soldi hanno aiutato, ha spiegato, ma non arricchiscono; i risparmi, sostiene, vengono dal suo lavoro, che gli garantisce una buona entrata economica.