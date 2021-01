Francesco Oppini furente su Instagram: pronto a passare alle vie legali

Francesco Oppini ha abbandonato la Casa del “Grande Fratello Vip” dopo essere stato messo in nomination per alcune frasi sessiste nei confronti di Flavia Vento e Dayane Mello. Gli autori non hanno ritenuto non necessaria una sua squalifica, nonostante anche la madre Alba Parietti fosse d’accordo per una tale punizione, e lo hanno mandato al giudizio del pubblico che ha decretato la sua eliminazione.

Sempre presente durante le dirette del programma, ora Francesco Oppini ha subito un forte attacco su Instagram da parte di un haters che lo accusa di essere un raccomandato e di avere visibilità solo grazie al suo stretto legame con Tommaso Zorzi: “Tu sei proprio come la Rubentus. Dovevi essere squalificato per le tue frasi sessiste, ma sei troppo raccomandato da Mamma Alba. Poi ti rendi conto che oltre non essere squalificato si parla di te solo quando si parla di Tommaso. Sei un raccomandato”.

Le parole di Francesco Oppini

Queste parole hanno fatto infuriare non poco Oppini che non ha perso tempo a rispondere all’hater avvertendolo anche sulle sue intenzioni di passare per vie legali. Il figlio di Alba chiarisce che se non è stata presa in considerazione una sua eliminazione dal gioco è perché gli autori hanno capito che il suo intento non era offensivo, ma semplicemente si è solo espresso in maniera sbagliata e per questo si è immediatamente scusato per ciò che ha detto: “Non era quello che tu vuoi far passare” ha precisato Francesco.

Continua poi avvisando l’hater che le sue parole espresse in pubblico potrebbero avere conseguenze serie, arrivando anche a ipotizzare una denuncia: “In secondo luogo ti ricorderei – dato che ora esiste il penale per queste cose – che scrivere ciò che hai appena scritto tu pubblicamente è perseguibile penalmente. Riflettici. Un saluto. PS: Inutile cancellare dopo”.

Ad attaccare Oppini non ci sono solo gli haters italiani, ma sotto i suoi post e quelli di Tommaso Zorzi arrivano anche commenti offensivi dal Brasile, gli stessi fan che stanno sostenendo in tutti i modi possibili Dayane Mello in questa sua avventura al “Grande Fratello Vip”.