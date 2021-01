Francesco Oppini e Tommaso Zorzi potrebbero condurre un programma insieme: l’indiscrezione

L’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, entrambi concorrenti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, è stato uno degli elementi cardini del reality show. I due sono entrati subito nel cuore dei fan nella Casa, ricevendo il massimo sostegno sin dall’inizio.

L’affetto del pubblico nei confronti di Francesco Oppini non è scemato neanche dopo il suo addio volontario dalla Casa del GF Vip. Il figlio di Alba Parietti ha infatti voluto abbandonare gli studi di Cinecittà dopo che Alfonso Signorini ha posticipato, per la prima volta, la finale della trasmissione ai primi di febbraio.

Il nuovo progetto di Mediaset

A quanto pare la rete diretta da Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando di sfruttare l’attuale successo di Oppini e Zorzi per far condurre insieme una trasmissione sulle reti Mediaset. A rivelare questa notizia è il sito del Il Messaggero, anche se non vengono svelati ulteriori dettagli sul programma.

Ecco come viene riportato dal sito su questa indiscrezione: “Sono in arrivo belle novità per i concorrenti più amati del GF Vip 5, dato che alcuni di loro rimarranno a lavorare in tv in virtù del loro grande successo […] Tommaso Zorzi e Francesco Oppini potrebbero fare il botto con una nuova trasmissione fatta apposta per loro”.

Per Tommaso Zorzi questa non sembra essere l’unica proposta in ambito lavorativo, dal momento che il suo nome grazie all’ottimo successo che sta ottenendo al Grande Fratello Vip (in cui attualmente sembra essere anche il favorito per trionfare) viene accostato a numerose trasmissioni.

Negli ultimi giorni, insieme a Stefania Orlando, è stato accostato come possibile opinionista de L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi subito dopo al GF Vip. Insieme a loro, nel ruolo di inviato, potrebbe invece esserci Aurora Ramazzotti, vecchia amica proprio dell’influencer.