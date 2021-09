Francesco Oppini diventa una furia per Elisabetta Gregoraci: "Ti piacerebbe, vero?"

Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - Senza usare il termine "lecca**lo", che è orrendo e di certo non corrisponde al vero, va detto che Francesco Oppini fin dai tempi in cui vivevano nella casa del Grande Fratello Vip 5 sembrava aver un debole per Elisabetta Gregoraci. Un'amicizia e una dedizione che dimostra anche oggi e che spesso fa sì che venga deriso dagli hater, come in questo caso. Forse, se Oppini non fosse stato impegnato e innamorato della sua Cristina, con Elisabetta sarebbe potuto nascere qualcosa? Secondo me sì!