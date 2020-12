Francesco Oppini criticato sul web: "È brutto come la fame". La furia di Alba Parietti

Entrare nella casa del “Grande Fratello Vip“, così come in qualsiasi altro reality show, è come mettersi sotto una lente d’ingrandimento pubblica e mostrarsi assolutamente senza filtri, con i propri pregi e difetti, a migliaia di persone che spesso non aspettano altro che scagliare la prima pietra. E se i concorrenti del reality, finché restano dentro, sono protetti dalle critiche (spesso veri e propri insulti) del web, lo stesso non può dirsi dei loro parenti.

Padri, madri, figli, fidanzati, mogli e mariti dei gieffini sono coloro che soffrono di più la pressione del pubblico, incassando tutto quello che di brutto i telespettatori possono dire a proposito del loro amato congiunto. Questo fenomeno, già evidente al primo Grande Fratello, di cui parlavano tante trasmissioni, si è amplificato con l’avvento dei social network. E se su Twitter e Facebook chiunque può dire la sua su qualsiasi inquilino della casa, anche offendendo, su Instagram è pure peggio.

Alba Parietti furibonda sui social per difendere il suo Francesco

Sì, perché gli utenti possono anche contattare direttamente i parenti dei vari personaggi, che per questo motivo sono costretti spesso a rendere privato il profilo o a cancellarsi momentaneamente dal famoso social. Quando poi il congiunto è ancora più famoso del gieffino – com’è il caso di Alba Parietti, famosissima madre di Francesco Oppini – le critiche sono doppiamente feroci, perché vengono rivolte a entrambi, e chi non sopporta la madre può rivalersi sul figlio, insultandolo come ormai uso e costume sempre più frequente.

La Parietti lo sa bene anche perché di recente ha risposto a muso duro, arrabbiatissima, ad una hater che si è permessa di criticare l’aspetto fisico di suo figlio. Nella fattispecie, la showgirl aveva pubblicato orgogliosa un ritratto di Francesco fatto da una sua fan. Sotto il post sono fioccati decine di complimenti e di “Bellissimo!”, ma non solo.

Tra gli altri, infatti, spiccava un commento decisamente velenoso. “Bellissimo? È brutto come la fame… dai!”, ha scritto una donna. La replica al vetriolo di Alba Parietti non si fa attendere: “Detto da una cretina totale è un complimento. Povera donna scema”, ha tuonato. Uno a zero per la Parietti!