Francesco Oppini attacca Maria Teresa Ruta e parla di Tommaso Zorzi

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Francesco Oppini si è comportato sempre in maniera corretta nella casa, non mentendo mai sulla sua amicizia con Tommaso Zorzi. Non credo che l'influencer sia deluso dal "no" ricevuto e quindi son convinto che i due possano passare del tempo insieme in amicizia dopo il GF Vip. Su Maria Teresa Ruta invece esprime i dubbi che tutti stanno avendo nell'ultimo periodo.