Francesco Nalli attacca duramente Ambra: "Ha baciato mio padre per farsi pubblicità”. Tina sembra pensarla come il figlio

Francesco Nalli, figlio di Kikò, sembra non aver gradito per niente il bacio emozionante avvenuto tra Ambra e suo padre durante la puntata di lunedì 29 aprile 2019 del Grande Fratello. Sul suo profilo Instagram infatti, Francesco ha voluto spendere alcune parole nei confronti delle neo “fidanzata” dell’hairstylist.

Questo avvicinamente repentino tra la professoressa e Nalli, ha dato molto fastidio a Francesco tanto che quest’ultimo, rispondendo sul suo profilo Instagram ad alcune domande ha spiegato apertamente il suo pensiero nei confronti di Ambra. “Penso che sia una grande stratega, lei ha baciato mio padre perché era uscita dopo due settimane e quindi nessuno parlava più di lei, e lei lo ha fatto solo per farsi pubblicità” ha infatti confessato il figlio di Kikò.

Moltissimi utenti hanno cercato di prendere le difese dell’ex gieffina spiegando che si è visto apertamente che la professoressa, entrata nella casa del Grande Fratello per dichiarare i suoi sentimenti all’hairstylist, era vera e sincera. Francesco però, anche in questo caso, è voluto rimanere sulla sua posizione sottolineando altresì di non sbagliarsi affatto perchè Ambra avrebbe potuto baciare prima suo padre invece di farlo dopo la sua uscita.

Dello stesso avviso del figlio Francesco sembra essere anche Tina Cipollari. Sul suo profilo Instagram infatti, l’opinionista di Uomini e Donne ha postato una foto di una volpe con una dicitura che sembra una frecciatina vera e propria nei confronti della Lombardo. “Disse la volpe al tasso: tu sei furbo, ma io ti passo” ha infatti scritto Tina stizzita.

Per il momento la stessa Ambra non ha voluto rispondere a tali dichiarazioni ma non è detto che non lo faccia nei prossimi giorni. Intanto, all’interno della casa del GF16, anche Kikò sembra essere un pò pensieroso ma soprattutto è preoccupato per la reazione dei suoi figli e, a quanto pare, ad uno in particolare ha dato molto fastidio.