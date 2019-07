Francesco Monte ufficializza la relazione con Isabella De Candia: la reazione dei fan di Giulia Salemi

Francesco Monte, ex concorrente del reality show “Grande Fratello Vip“, è tornato a far parlare di sé per aver ormai ufficializzato la nuova love story con la modella Isabella De Candia, mettendo così definitivamente la parola fine alla relazione con l’influencer Giulia Salemi, conosciuta durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia.

L’ex tronista di “Uomini e Donne” nelle scorse settimane aveva duramente replicato agli attacchi feroci subiti sul web da parte di leoni della tastiera senza scrupoli che lo avevano perfino minacciato pesantemente; Francesco aveva rigettato le accuse di tradimento nei confronti di Giulia Salemi, precisando che la fine della loro storia d’amore è avvenuta nel pieno e reciproco rispetto.

Francesco Monte ufficializza la sua nuova relazione

Francesco Monte ha voluto quindi mettere fine ai crescenti rumors delle malelingue del gossip pubblicando nelle scorse ore, sul suo profilo nel noto social network di condivisione d’immagini Instagram, uno scatto che lo ritrae con la sua nuova fiamma, accompagnato dalle note del celebre brano “Magic” dei Coldplay.

Com’è stato sottolineato dall’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” – dove però è stato per poco tempo a causa dello scandalo del cannagate, accuse mosse da Eva Henger contro una presunta consumazione di sostanze illecite da parte di Monte in una fase di pregioco in Honduras – la relazione con la Salemi non è avvenuta a causa di alcun tradimento, in tal senso le sue parole: “Nessuno ha tradito nessuno“.

Inutile dire che lo scatto con la De Candia ha già fatto infiammare il popolo del web, suscitando anche una dura reazione da parte dei fan della Salemi, che continuano a ritenere Monte colpevole della fine della relazione. Nelle ultime settimane Monte e la nuova fidanzata erano stati avvistati insieme in più di una occasione.

La nuova fiamma di Francesco è un volto della prestigiosa agenzia di modelle Karin Models e Uniko Models, Isabella De Candia, ma ciò che colpisce è la sua forte somiglianza con l’attrice e modella Monica Bellucci.