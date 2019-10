Francesco Monte: "Sono stato deriso al GF e bersagliato per il cannagate"

Francesco Monte al momento si sta godendo un periodo molto positivo. L’ex tronista di “Uomini e Donne” si è classificato in seconda posizione a “Tale e Quale Show” dietro ad Agostino Penna, convincendo però in varie esibizioni, come quando ha dovuto imitare Ed Sheeran con la canzone “Perfect“, ricevendo le lodi da tutti i giurati e dal pubblico.

Per Francesco Monte però non è stato tutto rose e fiori negli ultimi anni. Infatti le sue esperienze passate nei reality show sono state tutt’altro che positive, prima a causa dello scandalo scoppiato a “L’Isola dei Famosi” con il caso cannagate e poi per la sua decisione di partecipare al “Grande Fratello Vip“, ricevendo numerose critiche per questa sua scelta.

Le parole di Francesco Monte

In questi giorni il tarantino ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini. In questa circostanza ha voluto parlare proprio delle accuse ricevute in passato, rivelando di essere stato bersagliato molto duramente. Nonostante questo, rivela di essere rimasto molto saldo in varie circostanze.

Sull’ultimo periodo Francesco Monte, come riportato da “361 Magazine“, dichiara: “Sono stato umiliato per il Cannagate e sono stato deriso al Grande Fratello. Ora mi prendo la rivincita. La mia faccia era sbattuta e presa in giro ovunque, a partire dall’essere deriso per la situazione del vecchio GF. E il cannagate. Un mare di chiacchiere su niente”.

Successivamente parla anche di Isabella De Candia, la sua attuale fidanzata. L’ex tronista rivela che si ritrovano caratterialmente su molte cose. Infatti ci tiene a sottolineare che non si sofferma mai sulla sola fisicità. Infine su Giulia Salemi dà una risposta molto diplomatica: “Io di lei posso solo dire: se è felice, sono contento”. Sembra che Monte abbia voltato pagina rispetto al passato, dimenticando sia lei che Cecilia Rodriguez, attualmente impegnata con Ignazio Moser.