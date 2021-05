Francesco Monte snobba Giulia Salemi e difende Zorzi: "Siamo in buoni rapporti"

Francesco Monte è noto ai telespettatori per aver partecipato a “Uomini e Donne” in cui ha scelto Teresanna Pugliese, per poi essere presente come concorrente de “L’isola dei famosi” ove viene ricordato soprattutto per il caso legato al canna-gate, e successivamente prova a ripulirsi l’immagine al “Grande Fratello Vip” e “Tale e quale show” senza particolare successo.

Negli ultimi anni Monte sta cercando d’inseguire il suo sogno provando a sfondare nel panorama musicale. Nel mese scorso insieme a Lee Ryan, membro della boy band inglese Blue, ha lanciato il singolo “Work this out” ove al momento ha raggiunto quasi 200 mila visualizzazioni su YouTube.

L’intervista rilasciata da Francesco Monte

Intanto negli ultimi giorni si è lasciato intervistare da Giada De Miceli nella trasmissione radiofonica “Non succederà più” in onda su Radio Radio. Qui ovviamente si parla delle sue vecchie relazioni, in particolare con Giulia Salemi, e del suo rapporto con Tommaso Zorzi, entrambi provenienti dalla quinta edizione del “Grande Fratello Vip”.

Durante la partecipazione di Zorzi al “GF Vip” ha svelato di essere in cattivi rapporti con Monte rivelando a Giulia Salemi la sua antipatia nei confronti del tarantino. Francesco, non prendendo benissimo la sfuriata fatta dall’influencer, ha annunciato su Instagram di essere pronto a procedere per vie legali con l’obbiettivo di proteggere la propria immagine.

A quanto pare però tra i due sembra che si sia trovato un punto d’incontro: “La cosa carina è stata il fatto che ci siamo ritrovati” rivela Francesco Monte per poi aggiungere: “Siamo in buoni rapporti. Come due persone normalissime educate che vengono da buone famiglie e garbate. Abbiamo fatto una chiacchierata e abbiamo scoperto di avere un’affinità a livello di persone”. Mentre rispondendo a una domanda su Giulia Salemi afferma di non voler mettere in mezzo altre persone.

Parlando del suo futuro Francesco Monte a oggi non sembra essere interessato a ritornare in un altro reality show: “Non rifarei il ‘GF Vip’. Ogni esperienza viene fatta in un determinato periodo. Ripetere le cose significherebbe per me non andare avanti”.