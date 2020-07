Francesco Monte rivela il suo amore per la musica e per la fidanzata Isabella

Francesco Monte ha di recente rilasciato una corposa intervista a Super Guida Tv, dove rivela i suoi progetti futuri dal punto di vista lavorativo, le sue passioni e la sua vita con la fidanzata Isabella. Come in pochi sanno infatti, Francesco ha un sogno nel cassetto, diventare un cantante e percorrere la strada della musica.

Il ragazzo, a più riprese durante l’intervista, rivela che la sua più grande passione è sempre stata la musica; sin da piccolo si è sempre cimentato davanti a un microfono, intonando canzoni di ogni genere musicale. Nonostante da grande ha poi intrapreso il mondo del cinema, della tv e dello spettacolo, è rimasto in lui quel sogno nascosto, quella voglia di cimentarsi in un progetto musicale.

Il periodo di lockdown è stato per Monte un punto di svolta, scrivendo su carta qualche strofa che di parola in parola è divenuta poi una canzone, intitolata “Siamo già domani“. A corroborare l’idea di voler intraprendere la via della musica è stata anche la sua recente partecipazione la programma di Carlo Conti “Tale e quale show” dove Monte, durante le sue esibizioni, aveva ricevuti non pochi complimenti per le sue varie performance.

A quel punto non c’erano dubbi, decidendo così di voltare pagina e diventare quindi un cantante, tanto che durante l’intervista ha affermato: “La musica, oggi come oggi, è il progetto su cui voglio puntare. Questo almeno è quello che mi suggerisce la passione […] Oggi penso solo a questo progetto musicale. Non è un’esperienza ‘mordi e fuggi’, ma qualcosa che, mi auguro, possa durare anche nel tempo“.

Per quanto riguarda la sfera amorosa, Monte afferma che le cose con la sua Isabella vanno davvero alla grande, complice anche il fatto che i due ragazzi sono entrambi Pugliesi, di certo questo aiuta a consolidare una coppia, avendo di fatto le stesse radici d’origine e dunque lo stesso modo di pensare e di agire.