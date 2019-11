Francesco Monte ringrazia "Tale e Quale Show": molti i vip che si sono congratulati con lui

Francesco Monte non vedeva l’ora di iniziare l’avventura a Tale e Quale Show. Questa partecipazione la vedeva anche come una sorta di riscatto dopo le difficili situazioni che aveva vissuto prima per via del cannagate a “L’Isola dei Famosi” e poi per la conclusione della sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez che gli preferì Ignazio Moser, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip.

Casa che anche Monte abitò nella successiva edizione del reality, e dove iniziò una conoscenza con l’influencer Giulia Salemi, finita non molto tempo dopo l’uscita dei due dalla Casa. Con Tale e Quale Show è arrivata per lui l’opportunità di far conoscere al pubblico un altro Francesco Monte: “Io sono altro e so fare molto altro” aveva annunciato convinto e visti i risultati ottenuti, sembra proprio che sia riuscito a dimostrarlo.

Le sue imitazioni – da Mahmood a Nek, passando per Ed Sheeran – sono state accolte con entusiasmo sia dal pubblico che dai giurati, tanto che in molti hanno fatto notare che forse Monte abbia scelto il programma di Maria De Filippi sbagliato: non doveva partecipare a “Uomini e Donne”, bensì ad “Amici”, viste le sue indiscutibili doti canore.

Le parole di Francesco Monte e i messaggi di congratulazione

Al culmine dell’entusiasmo, Monte pubblica sulla sua pagina Instagram un post per ringraziare tutti quelli che l’hanno seguito con affetto e hanno avuto fiducia in lui: “Ho avuto la fortuna di fare un percorso di crescita professionale, oltreché umano, e di scoprire questa ‘voce’ che ho sempre tenuto per me, ma che ho avuto il piacere di condividere con tutti voi. Semplicemente, grazie a tutti“.

Moltissimi i vip che hanno risposto al post con messaggi in cui si congratulavano con lui: la cantante Noemi, Francesca Lodo e Andrea Mainardi, quest’ultimo ha messo così a tacere le anche le ultime voci che ventilavano l’ipotesi di un loro allontanamento considerando anche l’assenza di Monte al matrimonio dello chef. Anche alcuni ex colleghi di trono hanno voluto complimentarsi con lui come ad esempio Alessio Lo Passo e Claudio D’Angelo.