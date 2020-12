Francesco Monte prende le distanze dal GF Vip: "Troveranno le lettere degli avvocati"

Francesco Monte è stato ospite della trasmissione radiofonica “Non succederà più” condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio e ha rilasciato alcune considerazioni in merito ad alcuni avvenimenti nella Casa del “Grande Fratello Vip“. L’ex tronista di “Uomini e Donne” è stato tirato in ballo da Giulia Salemi con la quale ha avuto una relazione iniziata proprio tra le quattro mura di Cinecittà.

E’ stata proprio l’influencer, entrata di nuovo nel reality show, a menzionare l’ex fidanzato e questo fatto non è stato particolarmente gradito da Monte che si è dimostrato molto infastidito. Giulia ha ricordato la loro storia iniziata proprio nella Casa del GF Vip e ha ricordato le difficoltà incontrate dopo le reticenze iniziali di Francesco e una volta fuori non è riuscita a viversela fino in fondo con serenità. In un’altra occasione poi ha rivelato un particolare ancora più intimo: “Con i miei ex ho sempre fatto finta. Emulavo qualcosa di non vero con loro” facendo intendere che anche con Monte le cose fossero andate nello stesso modo.

Francesco Monte commenta le dichiarazioni di Giulia Salemi al GF Vip

Dopo aver parlato della sua nuova carriera nel mondo della musica, la conduttrice Di Miceli è passata a parlare del “Grande Fratello Vip” ma sembra che l’argomento non abbia esaltato Francesco Monte che, apparentemente infastidito, ha risposto in maniera secca di non seguire il reality show, facendo intendere che si è lasciato questa esperienza alle spalle: “ Ovvio che so chi c’è dentro la casa, ma non lo guardo davvero, sono impegnato a fare altro. C’è qualcuno che parla di me? Ormai è risaputo che tutti parlano di me. Poi però si ritroveranno le sorpresine semmai dovesse esserci con le lettere degli avvocati, quindi possono parlare tranquillamente. Non è una metafora, è un dato di fatto”.

La Salemi non ha parlato di Monte in molte occasioni, ma quelle poche frasi che lo hanno visto protagonista sembrano essere bastate per irritare non poco il cantante. Un chiaro avvertimento per eventuali riferimenti futuri che, viene da pensare, sarà reso noto anche alla diretta interessata per metterla in guardia.

Monte, nel frattempo, sembra proprio aver trovato la sua vera passione nella musica. Reduce dalla delusione di essere stato scartato dalla prossima edizione del “Festival di Sanremo“, sembra non aver perso la grinta per continuare a coltivare le sue doti canore scoperte anche grazie alla sua partecipazione e “Tale e Quale Show“.