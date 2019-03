L’ex tronista di “Uomini e Donne”, Francesco Monte, sembra si stia riscattando dal brutto episodio vissuto a L’Isola dei Famosi quando, dopo la denuncia in diretta di Eva Henger, era stato scaraventato nello scandalo canna-gate e costretto ad abbandonare il reality.

Il suo cammino di redenzione verso una nuova immagine televisiva è iniziato grazie al “Grande Fratello Vip“, durante il quale Monte ha conosciuto Giulia Salemi e, tutt’oggi, i due ragazzi stanno vivendo la loro bella storia d’amore, in barba a tutti quelli che non credevano che Francesco fosse davvero interessato all’influencer.

La storia con Giulia Salemi va a gonfie vele. Un futuro da attore

Sulle pagine del settimanale “Uomini e Donne Magazine“, Monte dichiara che il loro rapporto sta procedendo a gonfie vele e la Salemi è riuscita a trascinarlo nella sua allegria e leggerezza. Anche il padre di Francesco, restio all’inizio per la diversità di carattere tra i due, ad oggi ammette che Giulia riesce a rendere felice suo figlio. Monte e la Salemi sono inseparabili e anche se non sono ancora andati a convivere – cose potrebbe realizzarsi nell’immediato futuro – non sanno stare lontani.

Non solo la sfera sentimentale del giovane è totalmente cambiata, anche a livello professionale ha in mente grandi progetti. Racconta che per poterli realizzare sta studiando recitazione, visto che il suo sogno sarebbe quello di prendere parte come attore protagonista a qualche fiction di successo. Svela di aver partecipato a casting e di essere in attesa di risposte.

Una futura partecipazione ad altri reality show – continua Monte – non è scartare del tutto, anche se precisa di non essere interessato a vivere l’esperienza come concorrente, ma si vedrebbe bene nei panni di un inviato. Vedremo se l’appello di Monte verrà ascoltato, nel frattempo il ragazzo si sta godendo questo periodo particolarmente felice per lui, insieme a Giulia.