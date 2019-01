Francesco Monte, la dolcissima dedica dell’ex gieffino per Giulia Salemi

Francesco Monte, l’ex tronista di “Uomini e Donne” e ex concorrente della terza edizione del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip”, è tornato a far parlare di sé per un post pubblicato recentemente sul noto social network di condivisione d’immagini Instagram, dove ha fatto una dedica speciale alla sua nuova compagna Giulia Salemi.

Durante la loro permanenza in gioco nella casa di Cinecittà del reality erano in tanti a puntare il dito contro la coppia, un amore che a molti sembrava essere finalizzato solo ad ottenere maggiori consensi, se non addirittura ad emulare ciò che accadde l’anno precedente tra Cecilia Rodriguez – ex fidanzata di Monte – e Ignazio Moser.

La dedica di Francesco Monte a Giulia Salemi

Tra i due ex gieffini a sembrare più innmorata è stat fino ad oggi Giulia Salemi, che non ha mai fatto mistero dei sentimenti provati per il bel tarantino, che invece aveva sempre e solo dichiarato che con l’influencer c’era un’intensa amicizia e nulla di più. Parole che sono presto finite nel dimenticatoio, perché il loro rapporto non solo è cresciuto nel corso del tempo, ma si è stabilizzato sempre più.

In barba a chi dava per spacciata la loro storia d’amore, la relazione tra Francesco e Giulia sta andando a gonfie vele, ad attestarlo anche i tanti messaggi e immagini della coppia che sono pubblicati da entrambi i due ex gieffini nei rispettivi profili social, dove nelle ultime ore è spuntato un post dell’ex naufrago, una sorta di tenerissima dedica per la sua compagna.

Giulia, infatti, ha immortalato in una foto la dolce dedica che Francesco le aveva scritto sullo specchio del bagno di casa, dove c’era scritto “Ti amo, piccolina mia“. Parole che mostrano tutto il lato dolce e tenero dell’ex tronista, che sembra forse aver dimenticato finalmente Cecilia Rodriguez con Giulia Salemi.