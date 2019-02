Francesco Monte, il gesto per Giulia Salemi che sorprende: è amore!

Quasi nessuno avrebbe scommesso sulla coppia Francesco Monte – Giulia Salemi, formatasi nella casa del Grande Fratello Vip, ma i detrattori dei due ragazzi devono fare venia e ammettere di essersi sbagliati: la coppia funzione, eccome! Ogni giorno arrivano nuove conferme di quanto il loro rapporto diventi sempre più solido e forte.

I due ragazzi continuano a frequentarsi e a postare, per la gioia dei loro fans, foto e dimostrazioni del loro amore che sembra aver preso al piega giusta. All’interno della Casa di Cinecittà era soprattutto Monte ad essere restio nel gettarsi a capofitto in una nuova relazione, ma con costanza e determinazione la ragazza è riuscita a far breccia nel cuore di Francesco.

Dopo tante delusioni, per Monte è arrivato il momento di lasciarsi andare ad una nuova storia d’amore, lasciandosi alle spalle sia la relazione con Paola Di Benedetto che quella con Cecilia Rodriguez, finita davanti alle telecamere del GF Vip, quando la sorella di Belen gli preferì Ignazio Moser e con il quale tutt’ora continua la sua relazione.

Il gesto d’amore per Giulia Salemi

Quindi, Francesco decide di uscire allo scoperto con un gesto d’amore per la sua Giulia: una volta sarebbe stato un bel mazzo di rose o qualche altro pensiero, ma al tempo dei social qual è il migliore modo per gridare al mondo quanto si è innamorati? Un bel post sull’affollato Instagram, ritrovo virtuale di milioni di followers pronti a riempire di cuoricini le foto dei loro beniamini.

Monte ha pubblicato, nelle Istagram Stories, uno scatto in cui si vede la Salemi mentre lo abbraccia dentro la Casa del GF Vip, luogo importante per loro dove è iniziato tutto, e sulla foto ha inserito anche un cuoricino. Insomma, una romanticheria 2.0 che ha fatto sognare i fans e, allo stesso tempo, li ha molti sorpresi dimostrando, però, di essere pronto per nuovi orizzonti amorosi.