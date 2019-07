Francesco Monte ha tradito Giulia Salemi: la rivelazione di "Spy"

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono conosciuti durante la loro partecipazione al “Grande Fratello Vip” condotto da Ilary Blasi. In quel periodo il tarantino era giù di morale, a causa della sua separazione con Cecilia Rodriguez e della sua conoscenza, poco fortunata, con la naufraga Paola Di Benedetto.

Nella Casa del GF Vip Giulia Salemi ha fatto una corte serrata nei confronti di Francesco Monte, svelando tutta la sua ammirazione per lui, oltre a dichiarare di averlo apprezzato sin dal suo periodo da tronista a “Uomini e Donne“. Entrambi hanno vissuto una bella storia d’amore, ma la notizia della loro separazione è arrivata in maniera inaspettata, creando così mille teorie nella mente dei fan.

Lo scoop del settimanale Spy

Secondo la rivista ideata da Alfonso Signorini, in realtà Francesco Monte avrebbe tradito Giulia Salemi. Infatti il settimanale ha contattato delle amiche molto vicine alla showgirl, rivelando che il suo dolore per la separazione non nasce solamente dall’enorme delusione ma anche dal possibile tradimento.

Sul post pubblicato dalla pagina Instagram “Spymagazineit” possiamo leggere che al momento Giulia sta cercando di tirarsi su di morale parlando il meno possibile di questa relazione e chiudendosi nel silenzio più totale, dopo che l’uomo con il quale sognava di passare tutta la vita e che le ha invece spezzato il cuore ha ufficializzato la nuova storia d’amore con la modella Isabella De Candia.

Successivamente, in esclusiva, svela il possibile tradimento di Francesco Monte, prossimo concorrente del varietà di Rai 1 “Tale e quale show“, condotto da Carlo Conti. La storia d’amore tra l’ex tronista e Isabella De Candia, conosciuta per essere modella di alcuni marchi importanti come Fashion Model e Karin Models, è stata ufficializzata nei scorsi giorni. Dopo essere stati beccati nelle scorse settimane ad Ibizia, Francesco Monte ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una foto mentre sono abbracciati al mare.