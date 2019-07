Francesco Monte furioso sui social per le minacce ricevute dopo l’addio a Giulia Salemi

Francesco Monte, l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip“, archiviata la sua storia con Giulia Salemi continua a catalizzare l’attenzione del gossip nazionale grazie ad un suo lungo sfogo fatto nelle scorse ore attraverso delle Instagram Stories, dove l’ex gieffino ha raccontato la sua versione dei fatti riguardanti l’addio alla compagna e denunciato pubblicamente il comportamento di alcuni soggetti che l’hanno perfino minacciato di morte.

Dopo la fine della lunga relazione con l’ex gieffina Giulia Salemi, love story nata all’interno casa di Cinecittà del “Grande Fratello Vip”, il pugliese ha preferito trincerarsi in un lungo silenzio, che è durato fino a qualche ora fa. Francesco ha voluto fare chiarezza una volta per tutte circa la fine della sua relazione con la modella italopersiana, raccontando non solo la sua versione dei fatti, ma chiedendo di essere rispettato.

Lo sfogo di Francesco Monte dopo le minacce

Le quattro Instagram Stories pubblicate nelle scorse ore da Francesco Monte arrivano dopo le indiscrezioni pubblicate dal settimanale di gossip Spy, che ha rivelato in esclusiva i presunti retroscena concernenti la fine della love story con la Salemi. Stando a quanto si legge sul settimanale, Francesco avrebbe infatti iniziato una relazione con Isabella De Candia già nello scorso aprile, quando ancora era fidanzato ufficialmente con Giulia.

Dopo settimane dalle indiscrezioni di Spy, Francesco ha voluto quindi uscire allo scoperto smentendo le parole del celebre settimanale, dicendo di aver preferito rimanere in silenzio, ma questo ha scatenato l’odio di molti, che si sono sfogati contro di lui in modo davvero preoccupante; in tal senso le sue parole: “Minacce di ustioni con l’acido, di morte, di incidenti mortali, tutto questo documentato e che poi vi mostrerò in seguito in modo da far capire la follia raggiunta“.

L’ex tronista di “Uomini e Donne” è una furia, poi è passato a parlare della fine della sua relazione con la Salemi, dicendo che si sono detti addio in maniera civile, parlando e accorgendosi che tra loro c’erano delle incompatibilità. Dunque smentiti i flirt che gli sono stati attribuiti negli ultimi mesi dai giornali di gossip e non solo. Francesco ha detto chiaramente di non aver mai tradito nessuno e la persona con cui è stato visto negli ultimi giorni l’ha conosciuta molto tempo dopo la fine della sua relazione con Giulia. Cosa farà ora Giulia Salemi?