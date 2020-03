Francesco Monte, frecciatine al vetriolo rivolte alle sue ex

Teresanna Pugliese, Paola Di Benedetto, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez sono quattro donne che negli ultimi anni fanno molto parlare di se e il gossip è stato alimentato sempre più. Le quattro hanno in comune l’esperienza vissuta in passato o attualmente del “Grande Fratello Vip” e un uomo: Francesco Monte. La storia per tutte e quattro con Monte è terminata in malo modo e oggi i diretti interessanti non risparmiano frecciatine a distanza.

È stata Teresanna ad avere una storia con Francesco per prima. La Pugliese e Monte si conobbero a “Uomini e Donne“, dove Teresanna era la tronista e Francesco il suo corteggiatore. La bella napoletana all’epoca scelse Antonio Passerelli preferendolo a Monte, ma quando Francesco salì a sua volta sul trono, Teresanna tornata da poco single, scese a corteggiarlo. Monte la scelse e tra i due ci fu una relazione durata qualche mese. Oggi la Pugliese è felicemente sposata e mamma di un bimbo, Francesco.

Cecilia e Francesco si conobbero nel 2013 e vissero una storia durata quattro anni, terminata poi quando la sorella di Belen partecipò al “Grande Fratello Vip” e conobbe Ignazio Moser, suo attuale compagno e uomo per il quale lasciò Monte d’avanti a tutta Italia. Oggi Cecilia e Ignazio sono felici insieme e insistenti sono le voci di imminenti fiori d’arancio.

Con Paola invece si conobbero a “L’Isola dei famosi“. Quella fu un’esperienza negativa per Monte, difatti fu accusato da Eva Henger di aver portato della droga nel programma, Francesco decise di ritirarsi dal gioco e quando anche Paola tornò in Italia i due si frequentarono per un periodo, vissero una storia d’amore poi terminata. Oggi Paola è felice accanto a Federico Rossi, il cantante del duo Benji e Fede.

Giulia Salemi infine conobbe Monte nella casa del “Grande Fratello Vip” lo scorso anno, dove entrambi vissero insieme l’esperienza. La storia tra i due proseguì anche fuori dalla casa ma ben presto terminò perchè Monte lasciò la Salemi. Teresanna e Paola sono attualmente impegnate nel reality show di casa Mediaset e nei giorni scorsi si sono ritrovate a parlare del loro ex comune, ammettendo che utilizza con tutte le donne lo stesso atteggiamento finto, Teresanna ha poi aggiunto che in passato ha parlato con la Salemi e con la Rodriguez e anche loro confermavano la cosa.

Francesco Monte, che oggi è felice accanto alla modella e imprenditrice pugliese, Isabella De Candia, ha deciso di rispondere alle sue ex e ha rigettato al mittente le accuse ricevute. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Gente“, l’ex tronista ha lanciato una frecciatina al vetriolo: “Dipende anche da chi hai accanto, da cosa vuole, io non ho mai cercato i riflettori a ogni costo. Io e Isabella siamo molto compatibili. Ci troviamo bene. E siamo normali“.

Inevitabilmente le sue parole sono state in riferimento a quanto dichiarato dalle sue ex e Francesco ne ha approfittato anche per tessere le lodi della sua attuale compagna, Isabella, ammettendo che non cerca i riflettori cosa che invece le sue ex famose facevano. Insomma Monte si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e chissà che qualcuna delle sue ex non voglia replicare.