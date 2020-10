Francesco Monte escluso da Sanremo giovani 2021: la canzone non ha convinto

Non è passato molto tempo da quell’intervista del modello Francesco Monte, in cui confessava che la sua vera vena artistica, risiede nella musica. Monte infatti ha da sempre manifestato vivo interesse per l’arte canora, e la sua partecipazione alla passata edizione di “Tale e quale show“, è stata per lui quella scintilla in grado di fargli prendere la decisione definitiva.

In poco tempo infatti, il modello ha preso l’ardua decisione di abbandonare la sua carriera da attore e modello, per rivolgersi interamente alla sua vera passione, la musica e il canto. Le sue performance all’interno del varietà succitato avevano riscosso non poco successo, tanto da convincere Monte che, con ogni probabilità, avesse la stoffa adatta per potersi cimentare in questo nuovo mondo.

Le sue intenzioni erano delle più nobili, tanto che il ragazzo ha persino inciso delle canzoni, anche molto orecchiabili, come la canzone “È già domani“. Dopo qualche tempo, per Francesco è giunto anche il momento di partecipare alla nuova edizione di Sanremo giovani 2021.

L’esclusione di Monte dai finalisti di Sanremo giovani

Una selezione molto serrata, composta da più di 60 cantanti, ognuno con la propria canzone. Monte si è presentato con il suo pezzo “Andiamo Avanti“, ma purtroppo non ha riscontrato il successo che sperava da parte della giuria, venendo quindi eliminato già nella prima fase di selezione. Di seguito sono quindi riportati i 20 finalisti di Sanremo giovani 2021, che avranno quindi accesso alle selezioni successive:

I DESIDERI, “Lo stesso cielo”

LE LARVE, “Musicaeroplano”

M.E.R.L.O.T, “Sette volte”

MURPHY, “Equilibrio”

NOVA, “Giovani noi”

SCRIMA, “Se ridi”

SISSI, “Per farti paura”

WRONGONYOU, “Lezioni di volo”

GRETA ZUCCOLI, “Ogni cosa sa di te”

ALIOTH, “Titani”

AVINCOLA, “Goal!”

THOMAS CHEVAL, “Acqua minerale”

CHICO, “Figli di Milano”

DAVIDE SHORTY, “Regina”

FOLCAST, “Scopriti”

GALEA, “I nostri 20”

GAUDIANO, “Polvere da sparo”

GAVIO, “La mia generazione”

GINEVRA, “Vortice”

HU, “Occhi niagara”

Di certo Monte non si fermerà al primo ostacolo; con ogni probabilità, infatti, a breve il ragazzo potrà anche lanciare sul mercato il suo album, accontentando tutti i suoi fan, che attendono con trepidazione il suo lavoro artistico.