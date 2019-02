Francesco Monte e Giulia Salemi, pace fatta con mamma Fariba: la foto della riconciliazione

Sono mesi ormai che si rincorrono i rumors circa i rapporti burrascosi ed incrinati tra la modella ed ex gieffina Giulia Salemi e la sua esuberante mamma Fariba Teherani che, in molti ricorderanno, con il suo comportamento durante una puntata del “Grande Fratello Vip” aveva messo in grande difficoltà la concorrente.

Proprio per quell’incidente a cui se ne aggiunto subito dopo un altro avvenuto nel salotto di “Casa Signorini” – dove la Teherani ha fatto ai soli fini di pettacolo e dietro – dice lei – indicazione degli autori, una sorte di rito propriziatoria per la figlia e Francesco Monte – Giulia Salemi ha preso pubblicato le distanze dalla sua adorata mamma.

La foto della riconciliazione

Nelle ultime ore la modella italo iraniana – reduce dalla Milano Fashion Week, dove ha incontrato anche la sua rivale in amore Cecilia Rodriguez – è stata immortalata insieme alla mamma e al compagno Francesco Monte, immagine poi condivisa nei profili social di Fariba Teherani.

A commento dello scatto le parole della persiana che zittisce ogni pettegolezzo: “Non c’è niente che ti rende più folle del vivere in una famiglia. O più felice. O più esasperato. O più sicuro“. Sembra quindi che le incomprensioni appartengano ormai al passato, mentre per il momento mamma Fariba non può che esser lieta di come vanno le cose tra la figlia Giulia e l’ex tronista di “Uomini e Donne” Francesco Monte, che proprio in questi giorni è tornato a far parlare di sé per la querela fatta contro Eva Henger.

L’ex naufraga aveva infatti puntato il dito ed accusato Monte durante una diretta televisiva a “L’Isola dei Famosi” di aver acquistato, detenuto e consumato sostanze illegali in Honduras durante una fase preliminare di gioco, cose gravissime che avrebbero potuto mettere a repentaglio anche gli altri naufraghi in considerazione delle normative restrittive in materia in quel Paese.