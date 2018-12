Francesco Monte e Giulia Salemi, la storia d’amore continua a gonfie vele: prime presentazioni in famiglia

Francesco Monte e Giulia Salemi, ex concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip 3”, sono tornati alla ribalta del gossip nazionale stavolta per un incontro a sorpresa organizzato dall’influencer, che ha voluto stupire il fidanzato presentandogli i suoi migliori amici.

A dispetto delle malelingue del gossip, la love story tra l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne” e la Salemi continua a gonfie vele, tanto che l’influencer ha voluto condividere la sua felicità con le persone a lei più care, gli amici di sempre, che si sono lasciati immortalare in degli scatti.

Giulia Salemi prepara una sorpresa per Francesco

L’influencer, si sa, è molto attiva sui social network, dunque non ha potuto non fare delle Instagram Stories per testimoniare il momento dell’incontro tra Francesco Monte e gli amici di Giulia, Matteo e Stefano, che tanto la hanno sostenuta nel suo percorso, in tal senso le parole dell’ex gieffina: “Qui c’è il nostro Matte e il nostro Stefano… E c’è stato l’incontro ufficiale con Frenci – Franci!“.

Giulia ha vissuto dei momenti di tensione con la mamma Fariba Teherani mentre era ancora in gara al “Grande Fratello Vip 3”, dovuti sia ad una sorta di rito magico che la persiana ha fatto a “Casa Signorini” in favore della figlia e del fidanzato – cosa che successivamente Fariba ha sottolineato essere solo una montatura organizzata dagli autori -, sia per un dialogo in iraniano tra madre e figlia durante un incontro nella casa di Cinecittà, dove la madre di Giulia dava alla figlia informazioni preziose sui sentiment dei fan e del pubblico che la riguardavano, dandole così un netto vantaggio sugli altri.

Il comportamento scorretto di Fariba non solo ha pregiuticato le sorti della figlia al “Grande Fratello Vip” – perché la settimana successiva è stata mandata al televoto, perdendo – ma ha anche messo a dura prova la love story con Francesco, che ha criticato certi comportamenti ed ingerenze della madre di Giulia, tanto che alla fine anche l’influencer ha voluto prendere le distanze dalla madre.

Dopo tutto questo non è difficile capire perché Giulia tenesse molto a far conoscere i suoi migliori amici, che lei considera la sua famiglia, a Francesco Monte.