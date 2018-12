Francesco Monte e Giulia Salemi, il Natale separati preoccupa i fan: la dedica d’amore dell’influencer

Francesco Monte e Giulia Salemi, i due ex concorrenti del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip 3 che con la loro love story hanno infiammato il gossip nazionale, hanno passato le festevità natalizie separati a causa dei numerosi impegni lavorativi, alimentando così i rumors circa una loro possibile rottura.

A distanza di tre settimane dalla fine del reality condotto da Ilary Blasi, i due non solo continuano a vivere la loro love story – nonostante i dubbi sulla veridicità dei loro sentimenti nati e sviluppati all’interno della casa di Cinecittà – ma sembrano anche volersi definire coppia a tutti gli effetti, facendo ricredere così i malpensanti.

Natale separato per i due ex gieffini

Nonostante la complicità che si è vista negli ultimi tempi tra l’ex naufrago de “L’Isola dei Famosi” e l’influencer – alcuni dettagli hanno messo in allarme alcuni fan, che hanno pensato ad un allontanamento della coppia. Cosa ha messo in agitazione i fan? Solitamente quando si è in coppia si tende a passare le festività natalizie oltre che con la famiglia anche insieme al partner, ma non è stato così per gli ex gieffini.

Mentre Francesco Monte ha preferito far rientro a Taranto e trascorrere il Natale con la sua famiglia, Giulia si è diretta in montagna, nella splendida cornice della Val di Fassa, dove ha passato le festività con i suoi familiari più stretti. La lontananza però non li ha certo resi tristi e malinconici, anzi nelle Instagram Stories pubblicate e nei post presenti nel loro profilo i due appiaiono felici e contenti.

La bellezza del paesaggio dolomitico ha dato a Giulia una straordinaria energia e serenità d’animo, tanto da voler postare anche una dolcissima dedica d’amore per il suo Francesco: “Miss you Bambi“. Giulia sembra anche ironizzare su questa sua nuova love story, tanto che in un recente post su Instagram ha scritto che ora saprà cosa rispondere a chi in famiglia le chiederà se è fidanzata.