Francesco Monte e Giulia Salemi bruciano le tappe: aria di convivenza

Chi lo avrebbe mai detto. La coppia Franceso Monte e Giulia Salemi si è formata, tra lo scetticismo generale, sotto i riflettori del Grande Fratello Vip3. I più maligni la giudicavano una “coppia di circostanza” dove, entrambi i protagonisti, fingevano di amarsi per aumentare la loro visibilità e trarre profitti economici.

Sono passati più di due mesi da allora e la coppia risulta ancora solida, e sempre più affiatata. Durante le varie interviste hanno sempre dichiarato di voler, un giorno, vivere insieme, ma stando a quanto appare sul profilo instagram del sempre informato Spysee.it la convivenza tra i due sarebbe molto più imminente di quanto si possa pensare.

Francesco e Giulia cercano casa

Secondo Spysee.it, Francesco Monte e Giulia Salemi, si stanno dando un gran da fare, battendo tutte le agenzie immobiliari di Milano, alla ricerca di una casa, al punto tale che, addirittura, Salemi sarebbe disposta anche ad acquistarla.

Tutti indizi che fanno pensare che forse, i due, si sono decisi a fare il grande passo, alla faccia di chi non ha creduto in loro. Molto probabilmente i due, sabato prossimo, potremmo vederli come ospiti nel salotto della Toffanin “Verissimo” (programma televisivo che va in onda tutti i sabato pomeriggio su Canale 5) e chissà, se proprio in quell’occasione, non saranno i due stessi protagonisti ad ufficializzare la bella notizia?

E’ un dato di fatto, la storia d’amore tra i due si può definire, ormai “decollata“, basta pensare al “miracolo” che ha fatto Giulia Salemi: grazie al suo savoir fair e al suo amore, è riuscita a far sbloccare il timido Francesco sui Social, un mondo che, sin dai tempi di Uomini e Donne, Francesco ha sempre criticato in quanto “violavano la privacy di chi li usa“, disse al tempo.

Se andiamo a guardare oggi i vari profili Social di Francesco si può notare che non passa giorno dove sono pubblicate foto e video che, nella maggior parte dei casi, vedono presenti anche l’amata fidanzata. Le basi per un futuro felice ci sono tutte manca, appunto, un tetto comune che, a quanto pare, non tarderà ad arrivare.