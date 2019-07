Francesco Monte avrebbe finto con Giulia Salemi. Lisa Fusco e Deianira Marzano attaccano l’ex tronista

Francesco Monte e Giulia Salemi, dopo aver appassionato i telespettatori e gli utenti del web con la loro bellissima storia d’amore nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, avrebbero deciso di interrompere ogni rapporto. A dire la sua sulla questione però è proprio una collega gieffina, ovvero Lisa Fusco, che avrebbe incolpato di tutto l‘ex tronista di “Uomini e Donne”.

La soubrette napoletana, oltretutto, avrebbe anche rilasciato addirittura delle dichiarazioni alquanto pesanti su Francesco Monte asserendo: “Tutto vero…Francesco ha finto finora…E Giulia è stata in silenzio perchè è una vera signora…”. Sembra dunque che, in base a quanto rivelato dalla Fusco ma anche da Deianira Marzano, Francesco Monte abbia iniziato a frequentare l’influencer Isadeca già ad Aprile.

Giulia Salemi dal canto suo, sarebbe stata a conoscenza di questa simpatia reciproca ma avrebbe deciso ugualmente di rimanere in silenzio e di non dire nulla soprattutto sui social per eleganza. Per il momento, l’ex tronista di Uomini e Donne, non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito ma non è detto che non lo faccia nei prossimi giorni.

Nelle ultime settimane, allo stesso Monte, è stato attribuito un flirt anche con Diletta Leotta ma, ancora una volta, è Deianira Marzano a confermare il nuovo flirt di Francesco con l’influencer. “Avvistati personalmente a Roma Fiumicino…Giulia Salemi over the top mi verrebbe da dire…” ha infatti chiosato serafica la Marzano sul suo profilo Instagram spezzando così una lancia a favore della collega influencer amareggiata per la fine della sua storia con l’ex gieffino.

Non ci resta dunque che attendere per vedere se ci saranno ulteriori novità in merito ma soprattutto se Giulia Salemi spiegherà la sua versione dei fatti visto e considerato che, a parlare e a puntare il dito contro Monte, sono state solamente Lisa e Deianira. Intanto però sembra che Francesco si sia fatto fotografare con Isabella De Candia alias Isadeca su una spiaggia pugliese.