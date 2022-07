Francesco Giorgino del Tg1, la tremenda notizia in diretta Tv: "Addio"

Ascolta questo articolo

In Italia sono tante le personalità famose che fanno parlare di sè. Non si tratta soltanto di vip che partecipano ad esempio ai reality show come l’Isola dei Famosi o il Grande Fratello, ma anche di attori e conduttori televisivi. Quando a costoro capita qualcosa i fan vanno subito in ansia, anche perchè molto spesso le personalità famose fanno sapere ciò che accade loro attraverso i social network o altri canali di comunicazione. In queste ore sta succedendo qualcosa in Rai.

Gli italiani seguono con molta attenzione le notizie del Tg1, la nota testata della Rai che nel corso degli anni è stata condotta da importantissime personalità del giornalismo italiano. Una di queste è sicuramente Emma D’Aquino, insieme a Laura Chimenti e al notissimo Francesco Giorgino: proprio su quest’ultimo sono state diffuse indiscrezioni che non fanno assolutamente felici i fan. Pare infatti che quest’ultimo non lo vedremo più alla conduzione di alcun Tg in Rai.

Francesco Giorgino, la decisione Rai

Recentemente, come hanno riferito diversi giornali nazionali, la direzione del Tg1 della Rai coordinata da Monica Maggioni, ha deciso di effettuare alcune modifiche nell’organizzazione del noto telegiornale, e già in precedenza la Maggioni aveva chiesto a Giorgino di condurre l’edizione del Tg delle 6:30.

Il cronista pare non abbia accettato questa decisione, anche per via di motivi del tutto personali, ma purtroppo Francesco era stato già escluso dalla conduzione dell’edizione serale del Tg1, affidata invece già da qualche tempo a Giorgia Cardinaletti. Il giornalista e conduttore nativo di Andria avrebbe presentato anche alcuni certificati medici per respingere la richiesta della direttrice Maggioni.

“Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale” – così recita un comunicato della Rai arrivato in queste ore, e che spiazza letterlmente i telespettatori del Tg1, che quindi non potranno vedere più Giorgino alla conduzione di alcun Tg Rai.