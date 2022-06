Francesco Giorgino, addio allo storico volto del Tg1: non lo vedremo più

Ascolta questo articolo

In Italia sono tante le personalità famose che fanno parlare di sè. Non si tratta soltanto di vip che partecipano ad esempio ai reality show come l’Isola dei Famosi o il Grande Fratello, ma anche di attori e conduttori televisivi. Quando a costoro capita qualcosa i fan vanno subito in ansia, anche perchè molto spesso le personalità famose fanno sapere ciò che accade loro attraverso i social network o altri canali di comunicazione. In queste ore sta succedendo qualcosa in Rai.

Gli italiani seguono con molta attenzione le notizie del Tg1, la nota testata della Rai che nel corso degli anni è stata condotta da importantissime personalità del giornalismo italiano. Una di queste è sicuramente Emma D’Aquino, insieme a Laura Chimenti e al notissimo Francesco Giorgino: proprio su quest’ultimo sono state diffuse indiscrezioni che non fanno assolutamente felici i fan. Vediamo cosa sta accadendo.

Giorgino: “Non lo vedremo più”

Secondo quanto si apprende dai media italiani, pare che presto non vedremo più alla conduzione del Tg1 proprio Francesco Giorgino. La decisione pare sia stata presa dalla stessa direttrice Monica Maggioni, la quale avrebbe deciso di escludere dall’edizione serale Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti.

Tutti e tre, incluso lo stesso Giorgino quindi, sarebbero stati spostati all’edizione delle 13:30 in quanto si sarebbero rifiutati di presentare la rassegna stampa delle ore 6:30. Francesco Giorgino, lo ricordiamo, è anche vicedirettore del Tg1, nonchè uno dei volti più importanti del giornalismo italiano.

Giorgino è stato indicato come possibile conduttore del programma del giovedì sera di Rai2, che partirà da settembre e dovrebbe essere guidato da Ilaria D’Amico, altra notissima conduttrice e cronista italiana. L’edizione serale del Tg1 dovrebbe esssere condotta, a turno, dai giornalisti Elisa Anzaldo e Alessio Zuchini. Nelle prossime ore o nei prossimi giorni si potranno conoscere altre indiscrezioni su questa decisione.