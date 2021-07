Francesco Gabbani operato alle corde vocali: "Posso finalmente dirvelo"

Ha raggiunto l’apice del suo successo con il famosissimo tormentone “Occidentali’s Karma”, brano che gli ha anche consentito di vincere il Festival di Sanremo; parliamo di Francesco Gabbani. Il cantante col tempo ha saputo farsi apprezzare per le sue doti canore, per i suoi testi che garantiscono di essere sempre un tormentone, estivo e non.

Chi non ricorda infatti il celebre brano, sempre presentato a Sanremo, “Viceversa” che ebbe un ottimo successo soprattutto nelle radio. Non solo in ambito musicale ma anche sui social pare che Gabbani sia molto attivo, aggiornando costantemente i suoi fan in ogni piccolo gesto quotidiano, tranne questa volta.

Francesco Gabbani: l’operazione alle corde vocali

In queste ore infatti il cantante ha aggiornato i suoi profili social, scattandosi un selfie con indosso una cuffia con tanto di camice ospedaliero, dichiarando apertamente di essersi sottoposto a un intervento alle corde vocali.

Ovviamente la notizia ha destato subito preoccupazione ai fan del cantante, domandandosi come mai ha preferito non dire nulla; in merito risponde il diretto interessato: “Adesso che è tutto passato posso finalmente dirvelo.Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali“.

Gabbani continua il post, dichiarando: “La magica esperienza dell’Arena mi ha dato la giusta grinta per affrontare al meglio l’operazione e l’annuncio dei live di Milano e Roma mi ha spronato nella riabilitazione.Un grazie di cuore al professor Fussi che con tutta la sua esperienza e professionalità mi ha seguito in questo percorso!“.

Ma alla fine la domanda che tutti si pongono è: come sta adesso Francesco? Anche questa volta è lui stesso a chiarire ogni dubbio: “Ora sto davvero alla grande! Per questo non vedo l’ora di tornare a cantare insieme a tutti voi!“. Nulla di preoccupante quindi, il cantante sarà pronto quanto prima per ripartire con le sue date del tour, carico come non mai a cantare insieme ai suoi fan.