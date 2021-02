Francesco Facchinetti parla di Tommaso Zorzi e svela un retroscena su Giulia Salemi

Francesco Facchinetti ha rilasciato una intervista a “Casa Chi“, il format del settimanale “Chi” in onda sulle pagine Instagram della rivista. In questa circostanza si concentra sul “Grande Fratello Vip“, ove svela il suo preferito e annuncia un retroscena molto importante su Giulia Salemi.

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, Facchinetti è convinto che Tommaso Zorzi sia uno dei migliori concorrenti di questa quinta edizione. Nonostante questo il cantante dichiara: “Non credo vincerà il GF Vip ma sarà colui che ne trarrà il più grande profitto”.

Facchinetti e le dichiarazioni di Pupo

In questi giorni stanno facendo discutere le dichiarazioni di Pupo, opinionista della trasmissione, il quale ha accusato Tommaso Zorzi di essere una persona fin troppo cinica quando parla della coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Nonostante questo, lo definisce comunque perfetto per far parte del mondo dello spettacolo, perché un po’ tutti i vip condividono queste caratteristiche.

L’ospite di “Casa Chi” appoggia i commenti di Pupo: “Credo che gli abbia fatto un bel complimento. L’unico limite che ha Tommaso è capire quale sia il suo limite. Un conto è stare al GF Vip dove tutto fa colore un conto è mettere il tuo talento in un evento specifico”.

Il retroscena su Giulia Salemi

Uno dei primi a difendere Tommaso è stato ovviamente la sorella Gaia Zorzi, che su Twitter ha accusato Pupo di difendere a ogni costo Giulia Salemi dal momento che fanno parte della stessa scuderia. Questa indiscrezione viene confermata in parte da Facchinetti, ma aggiunge che in passato l’italo persiana avrebbe chiesto più volte di far parte della “NewCo Management“.

Ecco il retroscena svelato da Francesco Facchinetti su Giulia Salemi: “Lei voleva lavorare con me e me l’ha chiesto più volte e le ho detto di no. Ora che voglio lavorare io con lei mi ha detto di no. Il gioco delle parti, ci sta e mi piace anche raccontarlo non vergognandomi di dirlo”.