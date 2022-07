Francesco Facchinetti, "Morto sull’asfalto": il triste annuncio da lacrime

Ascolta questo articolo

Tutti noi nel corso della nostra vita abbiamo dovuto affrontare momenti più o meno particolari, in cui magari abbiamo anche sofferto vedendo un nostro caro non stare tanto bene. Si tratta di episodi che ci mettono a tu per tu con le paure e le angosce, e così è capitato in questo periodo ad una nota personalità del mondo dello spettacolo. Proprio per questo la notizia ha avuto una vasta eco mediatica, in quanto questa persona è molto conosciuta.

Si è trattato di una situazione assolutamente inaspettata per il vip in questione. Stiamo parlando di Francesco Facchinetti, figlio di Roby Facchinetti dei Pooh. In questo periodo Facchinetti ha fatto molto parlare di sè, ma i fan si sono preoccupati di qualcosa accaduto ad una persona molto cara a lui. Vediamo quindi che cosa è accaduto e di chi si tratta.

“Morto sull’asfalto”

Secondo quanto riferisce la stampa nazionale, Francesco Facchinetti sta vivendo un momento di profondo dolore in quanto un suo amico ha perso il fratello in un terribile incidente stradale che si è verificato negli scorsi giorni a Saronno. Purtroppo per questa persona pare non ci sia stato nulla da fare.

“È morto per un tragico incidente in moto, su una strada provinciale nei pressi di Saronno, e per un cavillo burocratico la salma è rimasta sull’asfalto dalle 12 alle 17, per 5 ore davanti ai propri familiari” – così ha esordito Facchinetti informando della tragedia capitata al suo amico a cui è morto il fratello.

“La salma si trovava in una zona di confine tra la provincia di Como, Milano e Varese, non sapevano quale fosse l’ambulanza di competenza per prenderla e quindi è rimasta 5 ore a terra” – così ha poi continuato Francesco, sfogandosi con i suoi followers per quanto avvenuto. Sul caso stanno ancora indagando le forze dell’ordine.