Francesco Facchinetti, lite al ristorante tra la moglie e Laura Cremaschi: il video della lite virale sui social

Lite inaspettata con tanto di lancio di bicchiere d’acqua in faccia tra Wilma Faissol – meglio conosciuta come la moglie di Francesco Facchinetti, figlio del più celebre cantante dei Pooh, Roby – e l’ex bonas di “Avanti un altro” Laura Cremaschi, che aveva chiesto all’ex compagno di Alessia Marcuzzi un selfie.

Doveva essere un tranquillo pranzo domenicale al ristorante, invece si è tramutato in qualcosa di molto spiacevole e scomodo per Lady Facchinetti che non ha saputo mantenere il self control – e l’evidente gelosia – davanti alle richieste della Cremaschi, che si è vista arrivare d’improvviso un bicchiere addosso.

Lite tra Wilma Faissol e Laura Cremaschi

L’incredibile scena è stata ripresa da un cliente del locale che poi ha pubblicato il video su Instagram, facendo diventare così l’increscioso episodio non solo di dominio pubblico, ma anche ormai virale. A far saltare i nervi della moglie di Francesco Facchinetti sarebbe stata l’ennesima richiesta di Laura di fare un’altro selfie, perché il precedente scatto fatto con Francesco non era venuto bene.

Laura Cremaschi sembra un fiume in pena, infatti attraverso alcune Instagram Stories ha detto la sua raccontando la sua versione dei fatti dicendo ancora scossa per l’accaduto: “Lo adoro da quando sono piccola, ho chiesto solo un selfie” – quindi ha aggiunto – “ero con degli amici a cena in un ristorante in provincia di Como, eravamo in tre ed è arrivato Francesco Facchinetti e la moglie. Abbiamo chiesto una foto in tre, non sono uscita bene e gli ho chiesto un’altra foto“.

Quindi prosegue la ragazza nel dire che è arrivata la moglie di Facchinetti, che le ha prima urlato contro e poi mentre stava andando via, le ha tirato un bicchiere addosso, a tal proposito il commento della Cremaschi: “Mi sono scansata per fortuna, mi sono spaventata tantissimo“. Tanta paura quindi per aver chiesto un semplice selfie.

Anche la replica di Facchinetti non si è atta attendere, infatti anche lui attraverso i social fa sapere che la Cremaschi lo avrebbe seguito fino al bagno per fare un altro selfie, dove gli avebbe toccato anche le collane che aveva al collo. Scena vista dalla Faissol che poi ha perso però, ahimé, il controllo.