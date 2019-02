Francesco Facchinetti, la lite tra Wilma Faissol e Laura Cremaschi era solo uno scherzo de "Le Iene"

Nelle ultime ore sul web e sui social non si fa che parlare della fuoriosa lite – il cui video è diventato virale sul web – tra Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, e l’ex bonas di “Avanti un altro” Laura Cremaschi, che si è vista arrivare un bicchiere d’acqua addosso solo per aver chiesto un selfie di troppo al figlio di Roby Facchinetti.

Dietro a ciò che fino a qualche ora fa sembrava una mera scenata di gelosia – a cui molti utenti web hanno creduto per il realismo della scena e la bravura dell’interpretazione dei protagonisti – sembra invece ci sia qualcosa altro, ovvero la celebre e popolare trasmissione televisiva de “Le Iene Show”.

La lite tra Fassiol e Cremaschi era uno scherzo de Le Iene

Nulla quindi di reale ma di magistralmente organizzato e realizzato ad arte, tanto da sembrare verosimile. Se è vero che a Carnevale ogni scherzo vale, Francesco Facchinetti c’è cascato completamente. Uno scherzo che però ha messo in allarme in primis la famiglia dell’ex Dj Francesco – la cui canzone “Capitano Uncino” è stato un tormentone durato per anni -.

“Siete dei bast…, mi state sul caz**. Ma non potete fare scherzi normali in cui uno fa lo scherzo e poi lo vede in tv?” – questo è stato il commento a caldo dopo che è stato comunicato a Facchinetti che in realtà si trattava solo di uno scherzo. Francesco ha quindi rincarato la dose rivelando che la madre l’ha chiamato piangendo, mentre il padre era molto arrabbiato, per non parlare della zia a cui stava per venire un infarto.

Il serivizio de Le Iene sullo scherzo – ben riuscito – a Francesco Facchinetti andrà in onda martedì 26 febbraio in prima serata su Italia 1. Uno scherzo durato sadicamente dei giorni, e che si è alimentato nel corso delle ore perché come è stato rivelato da Francesco su una Instagram Stories – prima di scoprire che era tutto solo una montatura – la Cremaschi lo aveva perfino ricattato per non rivelare nulla.