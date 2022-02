Francesco Facchinetti arrestato in Honduras: "Pensavano fossi un assassino"

Le carceri nei Paesi dell’America Latina non sono certo tra le più sicure al mondo, e quelle dell’Honduras non fanno eccezione; i diritti dei detenuti spesso non vengono rispettati e ogni giorno c’è la lotta per la sopravvivenza. Con un quadro del genere, ha destato enorme scalpore la dichiarazione fatta di recente da Francesco Facchinetti. Il figlio di Roby Facchinetti, infatti, è stato sia naufrago di una delle prime edizioni dell’Isola dei Famosi (nella quale ebbe un flirt con Aida Yespica), che inviato di un’altra edizione.

E proprio quando si trovava in Honduras per lavorare come inviato, Francesco Facchinetti è stato arrestato. A rivelarlo è stato lui stesso nel corso di una diretta Instagram di cui è stato protagonista sul suo profilo. Il simpatico ex deejay, infatti, è in quarantena a casa perché posivito al Covid. Anche per questo motivo, l’altra sera non era presente nella giuria de “Il cantante mascherato”, su Rai 1.

Francesco Facchinetti arrestato in Honduras: l’incredibile motivo

Ma come mai Francesco Facchinetti è stato arrestato in quello che è considerato uno dei Paesi meno sicuri al mondo, soprattutto per via del traffico internazionale di droga? Correva l’anno 2006, ha spiegato Facchinetti, e al tempo l’Honduras era già un Paese molto violento. La troupe dell’Isola dei Famosi alloggiava vicino a una città che si chiama La Ceiba, dove girare soli non era assolutamente possibile.

C’erano infatti due gang – una dal nome Mucha Mi*rda, l’altra soprannominata Diciotto – che se andavano in giro armate di fucili col preciso scopo di “rapinare, sparare e ammazzare la gente”. Facchinetti ha rivelato che tutti i membri della gang Diciotto avevano il numero 18 tatuato sulla pancia, proprio come lui. Qualcuno aveva intravisto il tatuaggio e lo aveva denunciata alla polizia.

L’uomo è quindi stato portato in commissariato e arrestato. Per fortuna la sua carcerazione è durata poco, giusto il tempo dell’arrivo degli auutori dell’Isola dei Famosi che hanno spiegato che non era un killer ma un italiano che si trovava lì per lavorare al programma.