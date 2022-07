Francesco De Gregori: la drammatica notizia è arrivata poco fa. Fan disperati

Ascolta questo articolo

Tutti in Italia conoscono il cantante Francesco De Gregori. Si tratta di una delle personalità più note del panorama musicale italiano e mondiale, molto amato dagli italiani di ogni generazione. Ancora oggi il cantante fa ballare i fan con le sue canzoni, e infatti nelle scorse settimane ha annunciato le tappe del suo tour, che farà assieme ad Antonello Venditti, altro gigante della musica italiana. Nel corso della sua carriera De Gregori ha vinto numerosi premi.

Nato a Roma nel 1951, Francesco sin da piccolissimo si è appassionato alla musica. Nel 1973 Francesco pubblica il suo primo albun da solita intitolato “Alice non lo sa”, e benchè quest’ultimo si classificò all’ultimo posto nella rassegna “Un disco per l’estate” consentì a De Gregori di farsi conoscere al grande pubblico. Da lì in poi la sua carriera è decollata e l’artista non ha bisogno di presentazioni. Ma una notizia sul suo conto ha sconvolto i fan in queste ore.

Positivo al Covid

Come si sa in queste settimane la pandemia di Covid è tornata nuovamente a mietere vittime e contagi in tutto il mondo, anche in Italia, dove ormai si contano oltre 100mila infezioni giornaliere anche se siamo in piena estate. Insomma contro il Sars-CoV-2 non bisogna assolutamente abbassare la guardia.

Anche Francesco De Gregori è risultato positivo al Covid-19, per questo ha dovuto annullare tre date del suo tour. Friends and Partners, attraverso una nota informativa diramata sul portale istituzionale, ha fatto sapere che ” i biglietti acquistati resteranno validi per le rispettive nuove date”.

In particolare le date del tour annullate sono quelle di Marostica, che si doveva tenere in queste ore, poi quelle di Cattolica (Rimini), il 16 agosto prossimo e quella di Treviso prevista per lunedì 18 luglio. Tali concerti verranno spostati nelle seguenti date: a Marostica il 26 luglio. Quello di Treviso all’Arena della Marca avrà luogo in prossimo 3 agosto.