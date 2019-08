Francesco Chiofalo tradisce Antonella Fiordelisi con Aurora Ciorbi: "Ci vedevamo mentre era fidanzato"

Nelle ultime ore si sta parlando molto del triangolo formato da Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi e Aurora Ciorbi. La vicenda inizia con un video pubblicato dalla Fiordelisi sul suo profilo ufficiale Instagram, in cui svela di aver scoperto di essere stata tradita dal suo fidanzato.

Le dichiarazioni di Antonella sono le seguenti: “Ho cancellato la foto perché, stasera, ho saputo delle cose oscene, bruttissime. Che non mi sarei mai aspettata da lui. Mai. L’ho fatto entrare nella mia famiglia. Ho fatto di tutto per lui. Ho scoperto che, fino ad un mese fa, si è visto con una ragazza mentre io stavo a Salerno. E’ una me*da proprio”.

Una notizia davvero scioccante, poiché solamente qualche giorno fa Francesco Chiofalo aveva giurato amore eterno ad Antonella Fiordelisi sui social network, a conferma del fatto che le cose stessero andando per il verso giusto.

Le parole di Francesco Chiofalo

A parlare è proprio l’ex concorrente di Temptation Island su Instagram: “Antonella se ne è andata di casa e io sto male come non sono mai stato male in vita mia. Sto male da morire, perché io quella ragazza la amo”.

Il suo scopo resta quello di conquistarsi nuovamente l’amore della sua ex fidanzata, seppure al momento la situazione resti molto complessa. Tuttavia, ribadisce nuovamente il forte sentimento che prova nei confronti di Antonella Fiordelisi, e a tempo debito promette di chiarire tutta la situazione.

Le dichiarazioni di Aurora Ciorbi

Di Aurora Ciorbi non si conosce praticamente nulla: nelle ultime ore ha conquistato il clamore mediatico per essere stata proprio l’amante di Francesco Chiofalo. La notizia viene confermata dalla diretta interessata sempre con un video su Instagram.

Aurora Ciorbi ammette che: “Francesco Chiofalo è una persona che non è quello che vuole far apparire, una persona con cui ho convissuto per un anno e mezzo ma che per ovvi motivi non ha mai fatto uscire la nostra relazione, gli stessi motivi che mi hanno portato a lasciarlo a marzo di quest’anno. Io, sbagliando, sono sempre rimasta in contatto lui vedendoci anche, passando delle giornate insieme mentre Antonella era a Salerno, ovviamente chiusi in casa”. Successivamente ci tiene a precisare di aver voluto raccontare quello che è accaduto, mettendo in chiaro la sua posizione.