Francesco Chiofalo torna su Instagram e svela: "Dimesso dall’ospedale, ora sono in una clinica riabilitativa"

Francesco Chiofalo sta bene e a dimostrarlo è proprio lui con una foto alquanto sconvolgente sui social. Dopo giorni di silenzio ‘Lenticchio’ ha deciso di riabilitare il suo profilo Instagram per ringraziare tutti coloro i quali sono stati vicino a lui e a tutta la sua famiglia durante la triste vicenda che lo ha visto coinvolto.

Ore di attesa e di angoscia ancora oggi per Francesco che, come ha spiegato la sua mamma, è in attesa dell’esame istologico con la speranza che si tratti quindi di un tumore benigno. Quello che si sa in queste ore è che ‘Lenticchio‘ non è più ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma ma è stato trasferito in una struttura riabilitativa.

Questa splendida notizia fa ben sperare per una sua ripresa e inutile dire che i tantissimi fan sono stati felicissimi di rivedere attivo il loro beniamino che, attraverso una Instagram Stories, ha dichiarato “Vi ringrazio per essermi venuti a trovare così in tanti all’ospedale in questi giorni. Non sono più ricoverato al San Camillo di Roma. Passerò la mia convalescenza in una clinica riabilitativa a Roma. Ancora grazie a tutte le persone che sono venute a trovarmi. Non potete neanche immaginare quanto affetto siete riusciti a trasmettermi in un momento così difficile”.

Lo stesso Francesco successivamente ha postato due fotografie molto impressionanti che rivelano i segni lasciati dalla lunga operazione di rimozione del tumore cerebrale: una cicatrice molto lunga che ricopre quasi la totalità della testa dell‘ex tentatore di Temptation Island. Francesco anche in questo caso non si è di certo perso d’animo e ha confessato “Non potete immaginare il prurito!” ironizzando anche in un momento così serio.

Chiofalo non ha minimamente voluto rispondere alle accuse fatte dal fidanzato della sua ex Selvaggia Roma ma non è detto che non lo faccia nei prossimi giorni. Per il momento ‘Lenticchio‘ deve solamente pensare a riposare e a ritornare in forma al più presto.