Francesco Chiofalo rivela il suo stato di salute: "Dopo l’intervento, non posso più guidare"

Sono ormai passati mesi dall‘intervento al cervello a cui Francesco Chiofalo ha dovuto sottoporsi. Ricordiamo infatti che l’ex concorrente di “Temptation Island”, nei mesi scorsi è stato colpito da un tumore al cervello, e che ha quindi dovuto sottoporsi con urgenza ad una delicata operazione in testa.

Dopo l’intervento, Francesco Chiofalo ha ripreso in mano la sua vita, purtroppo però l’intervento, sebbene sia riuscito, ha portato delle conseguenze nella vita del giovane romano. A rendere nota la sua attuale situazione di salute è stato proprio Francesco Chiofalo che tramite delle Instagram Stories sul suo profilo uffuciale, ha voluto condividere con i suoi followers come stanno veramente le cose, spiegando anche perchè ha smesso di parlare di ciò che gli è accaduto qualche mese fa.

In particolare, Francesco ha ammesso di aver smesso di parlare della malattia che lo ha colpito, perchè aveva ricevuto numerose critiche di gente che lo aveva accusato di aver trattato il suo problema in maniera troppo mediatica.

“Purtroppo ho perso completamente la sensibilità della gamba destra, mi ci si potrebbe spegnere sopra una sigaretta che non me ne accorgerei. La percezione del pavimento sotto i piedi non la sento più” – ha dichiarato, aprendosi con i suoi followers – “Ho smesso di ‘portare’ la macchina – ho messo i comandi al volante – e non posso più nemmeno ‘portare’ la moto. La vista purtroppo continua a calare vertiginosamente, ho cambiato lenti agli occhiali quattro volte. A breve dovrò fare un intervento al laser agli occhi”.

In amore invece, Francesco Chiofalo ha finalmente ritrovato il sorriso accanto ad Antonella Fiordelisi. I due si erano conosciuti durante l’esperienza a “Temptation Island”, ma ai tempi non era successo niente tra loro. Poi, negli anni il legame di amicizia che avevano instaurato si è lentamente trasformato in qualcosa di più, ed oggi i due sono felicemente fidanzati.